Рош га-Шана в Умані: Кабмін обмежив відвідування міста іноземцями

Кабінет міністрів України і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримали рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземними громадянами Умані під час святкування іудейського свята Рош га-Шана.

Це пов'язано із зростанням кількості нових хворих на коронавірус в країні, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

"Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів і релігійних спільнот і щорічно робимо все, щоб вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Однак останніми тижнями Україна фіксує зростання спалахів захворювання на короновірус серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорсткого карантину", – зазначив глава МВС Арсен Аваков.

Він підкреслив, що рішення було ухвалене після доповідей профільних міністрів.

"Епідеміологічна ситуація в країні і світі не дозволяє організовувати і проводити масові заходи, тим більше за участю іноземців", – пояснив Аваков.

Міністр додав, що щорічно до Умані приїжджає від 30 до 50 тисяч хасидів, які протягом трьох днів святкують і проводять різні релігійні обряди, а також відвідують святі місця. Він зазначив, що формат таких масових заходів під час пандемії створює величезні ризики для поширення COVID-19.

Аваков підкреслив, що така ж домовленість була досягнута з представниками церков, які відмовилися від проведення хресного ходу через пандемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за оцінками уряду, в Умань мали прибути від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування Рош га-Шана.

Зі свого боку мер міста Олександр Цебрій заявив, що має намір перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів. Через це він прибув до Києва під Офіс президента України, щоб зустрітися Володимиром Зеленським.