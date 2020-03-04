Романа Шухевича було вбито 70 років тому: як УПА втратила свого лідера

Командир УПА Роман Шухевич загинув у бою із загоном радянських спецслужб 5 березня 1950 року. Для того, аби знайти його, Радянський Союз кинув на пошуки більше тисячі людей.

Чому СРСР так прагнув спіймати Романа Шухевича, та як його пам'ять вшановують сьогодні – в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто такий Роман Шухевич

Роман Шухевич народився 30 червня 1907 року у Львові. У 1923 році він вступив у ряди націоналістичного підпілля УВО (Українська військова організація), а вже через шість років доєднався до лав Організації Українських Націоналістів.

Роман Шухевич із сестрою Наталією dyvys.info

Він швидко виріс до Головнокомандувача Української Повстанської Армії (УПА), був головою Генерального секретаріату Української головної визвольної ради та головою проводу ОУН в Україні. Протягом семи років Роман Шухевич очолював антикомуністичний рух на західноукраїнських землях, воював проти німецьких окупантів та успішно протистояв радянським спецслужбам.

Як загинув Роман Шухевич

Роман Шухевич загинув у селі Білогорща, на Львівщині, у бою з підрозділами Внутрішніх військ та радянського Міністерства державної безпеки. Спецоперація комуністичних спецслужб, які викрили схованку Шухевича, була націлена на те, щоб узяти його живим, а потім – публічно судити і привселюдно стратити.

Роман Шухевич Українські новини

Шухевич вирішив не здаватися і спробував піти на прорив. Він встиг застрелити майора МДБ, але отримав важке вогнепальне поранення, після чого вистрелив собі у скроню. Його тіло було опізнане кількома діячами ОУН та членами родини, після чого воно, за малопідтвердженими даними, було спалене та поховане в селі Гуків, на Хмельниччині

Вшанування пам'яті Романа Шухевича

Пам'ятник Шухевичу в Івано-Франківську wikipedia

Пам'ятники Роману Шухевичу встановлено в низці українських міст, найвідоміший – на Личаківському цвинтарі у Львові. На честь Шухевича названі вулиці у різноманітних населених пунктах України, а в 2017 році проспект Романа Шухевича з'явився і в Києві.

У 2003 році в околицях села, де спалили тіло Романа Шухевича, поставили пам'ятний хрест, біля якого щорічно проводять жалобні заходи. В пам'ять про Шухевича у Львові щорічно проходить смолоскипна хода.

Хода на честь Романа Шухевича Zaxid.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!