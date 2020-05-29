У мережі опублікували спогади незаконно ув'язненого в Італії воїна НГУ Віталія Маркова про загиблого на Донбасі генерала Сергія Кульчицького.

Їх оприлюднили на офіційній сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook до шостих роковин з дня смерті Героя.

"Найбільша втрата цієї війни – загибель нашого генерала Кульчицького. Це трапилось на моїх очах і на очах більшості наших побратимів на 4-му блокпосту на Карачуні, і це було неймовірно боляче. Всі плакали. Всі! Я також. Бо це людина, яка була дійсно офіцером. Це людина, яка піклувалася про бійців. Він був не просто генералом – він був нашим Батьком", – писав Марків.

"Коли ми вперше приїхали до Петрівців, був нюанс: внутрішні війська й майданівці. На базі "Барсу", який нас штурмував. І виходить якийсь генерал, наша перша реакція: "Та хто такий той генерал?!" Але! Йому вистачило 3 хвилин, щоб ми всі зрозуміли, що це Людина. Йому вистачило кілька слів, щоб усі 500 осіб зрозуміли", – згадує нацгвардієць про знайомство з генералом під час подій Революції Гідності.

Згодом, зазначив Марків, його шляхи з Кульчицьким перетнулися під час навчань на полігоні, де генерал знову продемонстрував свою турботу про підлеглих.

Генерал Сергій Кульчицький Facebook "Повернись живим"

"Піднявся дуже сильний вітер, і наші намети почало зносити, генерал, не задумуючись, узяв кувалду, покликав начальника штабу та начальника частини. Одному сказав, щоб той тримав кілок, другий – натягнув палатку, а він кувалдою забивав кілки. Це та людина, яка на полігоні лежала разом із нами і вчила нас стріляти, це та людина, яка повзала разом із нами, відпрацьовуючи всі можливі ситуації на війні. Та людина, яка безпосередньо перебувала під час всіх навчань. До нього можна було прийти за порадою. Для мене він має особливе значення", – говорив про загиблого Героя захисник.

Крім того, коли підрозділ Кульчицького прибув до зони бойових дій, перша річ, яку зробив генерал на першому блокпосту, – це вишикував першу роту, сам узяв автомата, каску, бронежилет і пішов у першій лінії з ними зачищати ліс.

"Людина, яка щотижня на вертольоті облітала всі блокпости. Щодня спілкувався з начальниками блокпостів і запитував, чи все в нас добре, чи все в порядку, чи всі здорові. Він піклувався про нас, як батько про синів. До нього бігли, як діти, коли він прилітав, усі були раді його бачити", – йдеться в розповіді Маркова.

Фатального 29 травня 2014 року, за його словами, генерал летів на 5-й блокпост і взяв із собою вісьмох бійців, які вже відбули на ротацію. Вертольотів було кілька.

"Потім вибух, спалах. Ніхто нічого не розуміє. Я набрав номер генерала, ніхто не відповідав. Почали дзвонити побратимам, які були на борту. Від них теж нічого… У нас тоді відібрали по частині кожного з нас!" – поділився болем нацгвардієць Марків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал Кульчицький загинув 29 травня 2014 року під Слов'янськом, коли вертоліт Нацгвардії збили з ПЗРК терористи. Його називають людиною, яка була здатна змінити хід війни. А частина бійців зі створеного Героєм добровольчого батальйону не вірять, що його смерть – це випадковість, а не зрада.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал