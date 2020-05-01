У зв'язку з пандемією коронавірусу кіноіндустрія практично зупинилася. Через карантин по всьому світу не працюють кінотеатри, не знімають і навіть не озвучують фільми.

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У Голлівуді рахують збитки і переживають про те, чи зміниться ситуація на краще після закінчення пандемії. Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" розповів кінопродюсер і кінорежисер Олександр Роднянський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Голлівуд злякався як і вся Америка. Ви знаєте, що для Америки масштаб пандемії виявився несподіваним і страшним. Все, що відбувається на очах, змушує переживати нове народження індустрії, її перезавантаження. Справа в тому, що індустрія практично зупинена", – сказав Роднянський .

Олександр Роднянський Скріншот з відео

За його словами, ще невідомо, коли відкриються кінотеатри. Крім того, під питанням, чи підуть туди люди після закінчення карантину.

"Чи повірять в те, що до появи вакцини вони не заразиться? Чи будуть у них в кишенях гроші для того, щоб дивитися кінематограф. Це універсальна проблема, яка стосується всіх країн світу. Виробництво теж зупинено зі зрозумілих причин. Ні зйомки, ні навіть озвучування, пост-продакшн, монтаж – нічого не відбувається", – зазначив кінопродюсер.

Більш того, як розповів Роднянський, в "запуск" нові картини теж можуть не піти. Це пов'язано з тим, що один з важливих компонентів кіновиробництва – страхування неможливий. Фінансові фонди відмовляються від цього.

Як писав OBOZREVATEL раніше, перша ракетка України Еліна Святоліна зізналася, що тенісисти зіткнулися із серйозними труднощами під час карантину через пандемію коронавируса.

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