У Польщі почали залякувати родину 13-річної українки, яку звинуватили в крадіжці. Продовження скандалу

Антон Іовенко вже майже рік намагається притягнути до відповідальності поліцейських та охоронця варшавського магазину, які в січні 2020 року знущалися з його 13-річної дочки за нібито здійснену нею крадіжку. Чоловік скаржиться на тиск із боку місцевих правоохоронців. Після того, як йому вдалося домогтися відкриття провадження щодо правомірності надягання наручників на неповнолітню дитину, на сім'ю українця почали чинити психологічний тиск.

Так, чоловік розповів OBOZREVATEL, що ввечері в неділю, 20 грудня, до його помешкання намагалися потрапити невідомі в поліцейській формі, які відмовилися представитися.

"Я приїхав зі старшим сином зі змагань з футболу. Діти сіли дивитися мультфільми. О 19:15 постукали у двері. Я якраз розмовляв зі своїм бізнес-партнером, дружина була на кухні. Відчинили двері, перед нами стояли 2 чоловіки, одягнені у форму, схожу на поліцейську. На моє прохання представитись та показати документи, вони відповіли категоричною відмовою. Сказали, що документів із собою не носять. Відмовились також назвати відділок, у якому служать. Тоді я відповів, що в такому разі нам немає про що розмовляти", – розповів Іовенко.

Поліцейські прибули до помешкання Іовенків начебто через шум у квартирі Фото надано Антоном Іовенком

Прибулі відмовилися представитися та показати посвідчення, зазначивши, що їхня форма є достатнім підтвердженням їх приналежності до поліції Фото надано Антоном Іовенком

За його словами, невідомі спробували увійти до квартири попри відмову їх впускати. І пояснили, що приїхали начебто через шум у квартирі.

"Вони почали рухатись, щоб зайти в квартиру, але я встиг прикрити двері, не впустив їх. На питання, навіщо приїхали, один із них відповів, що нібито прислав їх начальник, щоб перевірили, бо в нього інформація, ніби наші діти шумлять. Хоча всі знають, що не можна шуміти з 22 вечора до 6 ранку. Вони також просили привести дітей, щоб вони на них подивились", – розповідає чоловік.

Він переконує: жодного шуму в помешканні не було, адже після повернення додому його діти тихенько дивилися мультики.

Іовенко запевняє: просив у незваних гостей показати документи кілька разів – і щоразу отримував відмову.

"Вони тільки погодились показати якісь написи на формі, і сказали "ось наші дані". Я зачинив двері, і на цьому все закінчилося. Діти все чули і бачили. Перелякалися. Все питали, чи поліція приїздила, аби їх забрати", – каже Іовенко.

OBOZREVATEL розповідав історію родини Іовенків, які вже майже рік намагаються домогтися справедливості в Польщі, куди кілька років тому переїхали жити. У січні цього року їхня 13-річна донька Маргарита пішла до магазину неподалік від дому. Там її затримала охорона, звинувативши у крадіжці. Дитину завели у підсобне приміщення, там охоронець крамниці фотографував її та ображав. Згодом у своїх показах він стверджував, що фотографував дитину, аби "запам’ятати її на майбутнє" і казав їй "якщо вона хоче красти, то хай їде назад в Україну". Фактично, під час допиту охоронець визнав, що дискримінував дівчинку за етнічною ознакою.

Відеозапис того, що відбувалося у підсобному приміщенні, Антон Іовенко побачив майже через рік після інциденту в магазині. До відкриття провадження співробітники закладу відмовлялися його показувати і тим більше – робити скриншоти з відео.

Охоронець магазину фотографував 13-річну Маргариту без дозволу та принижував її за етнічною ознакою Скриншот з відео

Однак батька Маргарити обурили не тільки дії охоронця, але й те, як повелися викликані до магазину поліцейські. Усупереч чинним у Польщі нормам, вони надягнули на дівчинку кайданки – хоча польське законодавство дозволяє це робити лише з людьми, що досягли 17 років (у виняткових випадках – з 15).

Поліція, що прибула на виклик адміністрації, не захистила дитину Скриншот з відео

На неповнолітню дівчинку протизаконно надягли кайданки Скриншот з відео

З переляканою дитиною поліцейські поводилися, як із небезпечною злочинницею Скриншот з відео

Маргариту в наручниках доправили додому Скриншот з відео

Правомірність дій охоронця та представників поліції вивчається співробітниками польської прокуратури Скриншот з відео

Наразі невинуватість дитини у крадіжці було доведено через суд: на вимогу судді адміністрація магазину передала записи з камер спостереження, на яких видно, що Маргарита нічого не крала: все, що брала з полиць у руки, дівчинка ставила на місце. Однак батько дитини вже майже рік намагається домогтися справедливого покарання як для охоронця магазину, який знущався з його доньки, так і для поліцейських, які протиправно надягли кайданки на 13-річну дівчинку, навіть не спробувавши розібратися в ситуації, переглянувши відео з камер.

Нині триває слідство, яке має дати оцінку правомірності вчинків усіх фігурантів цієї скандальної історії.