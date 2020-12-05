Родини загиблих від COVID-19 медиків вимушені боротися за компенсацію, – Зінкевич

Більшість сімей і родичів медиків, які померли під час допомоги хворим на коронавірус, не отримали державної компенсації в розмірі 1,1 мільйона гривень.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла народна депутатка від партії "Європейська солідарність", секретарка Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Яна Зінкевич. "Їх уже є близько 200, але при цьому, станом на три тижні тому, всього лише 14 родин отримали відповідні виплати. Решта ведуть серйозну боротьбу за ті виплати, які вони заслуговують", – повідомила вона.

"Я вже навіть не говорю про медиків, які отримали інвалідизацію", – додала нардепка.

Зінкевич припустила, що причиною цього може бути те, що "десь пробуксовує бюрократична машина".

"Як я розумію, є якась нештатна команда по максимуму старатися цього не робити. По-іншому я пояснити це не можу – як можна не виплатити родині ці кошти", – зауважила вона.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні від коронавірусу помирають цілі сім’ї, зокрема, сім’ї лікарів. Відомі випадки, коли рідні померлих медиків протягом кількох місяців борються за отримання компенсації.