Родині Сенцова вдалося виїхати з Криму: зворушливе фото

Сім'я українського політв'язня, режисера Олега Сенцова змогла виїхати з Криму для зустрічі з ним у Києві.

Про це повідомив генеральний директор кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов. Він написав на своїй сторінці в Facebook, що родичі Сенцова вирушили до Києва відразу ж після обміну полоненими між Росією і Україною.

"Роки очікувань і виплаканих подушок для цієї сім'ї, я дуже сподіваюся, закінчилися. Але в Криму боротьба триває. Кожне звільнення політичних в'язнів з катівень Кремля дає надію всім іншим, хто не злякався, хто бореться. Я ж сподіваюся що Бекіров, Сенцов і інші кримські, перебуваючи, вимушено, тепер на материку, посилять Кримську політичну звістку України. Я в цьому впевнений", – написав у мережі Іслямов.

Також він супроводив свій пост зворушливим фото з сім'єю Сенцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодівку, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

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