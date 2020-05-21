Родина Порошенка закликала провести онлайн-парад вишиванок: нехай єднає українців!

П'ятий президент України Петро Порошенко разом із родиною закликав провести 21 травня Парад вишиванок у соціальних мережах із хештегом #ОдягниВишиванку.

Про це Порошенко написав у Facebook, опублікувавши відеозвернення своєї дружини Марини та дочок до українців. Він наголосив, що нині, коли реванш стукає у двері нашого дому, потужні символи, що єднають, особливо цінні ( щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Прапор, герб, гімн, мова, вишиванка роблять нас єдиною нацією, є джерелом сили предків, символом нашої боротьби за світле майбутнє. Ми одягаємо вишиванку, щоб показати – ми єдиний сильний непереможний народ. У нашому серці – Україна. П’ята колона Кремля не полишає надій повернути Україну під вплив Росії. Але я впевнений, єдність українців та щира любов до України не дадуть ворогу розвернути нас до минулого", – зазначив Порошенко.

Марина Порошенко із доньками eurosolidarity.org

Він наголосив, що у Міжнародний День вишиванки, українці по всьому світу одягають свої улюблені вишиті сорочки та сукні.

"Давайте разом влаштуємо парад вишиванок у соціальних мережах. Нехай вишиванка єднає українців!", – написав Порошенко.

П'ятий президент додав, що вишиванка – це унікальний дрес-код українця, данина традиції і історії, і у той же час – сучасне і завжди актуальне вбрання.

"Вишита нитками чи принтована, передана у спадок від мами або щойно куплена у магазині. На Сході, Заході і навіть на іншому кінці світу вишиванка завжди символізує: я маю Україну у серці! Хай наш національний одяг єднає, надає нам сил і віри у перемогу. Слава Україні!", – написав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко, коментуючи скандал із "плівками Деркача" заявив, що п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України – через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.