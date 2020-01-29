Роботу Держекоінспекції не можна назвати ефективною – екоактивістка

Роботу Держекоінспекції складно оцінити позитивно. Адже основним завданням цього органу є попередження порушень, а не збір штрафів за вже завдану екології шкоду. Таку думку на своїй сторінці у Фейсбук висловила екоактивістка, голова організації "Еко-патруль" Тетяна Лампіка.

Тетяна Лампіка Інформатор Дніпро

Зокрема, вона розкритикувала результати роботи Держекоінспекції по Дніпропетровській області.

"Багато моїх колег часто обговорюють показники ефективності роботи Державної екологічної інспекції України та те, як визначити ефективність начальника цього контролюючого органу. Чи можна кількість штрафів, зібраних по області, вважати їх "хорошою роботою"? Моя думка - ні! Ні! І ні! Чому? Завдання Інспекції - працювати на попередження порушень, а не збирати гроші, "коли всі померли", - підкреслила Лампіка.

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На думку екоактивістки, проблема полягає також у відсутності ефективної роботи щодо поліпшення екологічного законодавства.

"Начальник повинен опрацьовувати законодавчі акти! Аналізувати і готувати пропозиції для Міністерства енергетики та захисту довкілля. А замість цього він скаржиться у Фейсбуці, що його на АЗС не пустили. Або що він пішов на шлакові відвали... Ви їх до цього не бачили ніколи? Чи ви не в курсі, що законодавством не передбачено пріоритет їх переробки і використання хоча б у дорожньому будівництві? Приїжджайте до нас у Дніпро, ми вам покажемо відвали часів ще СРСР, які лежать там сто років і є результатом роботи заводу Петровского. Або помилуйтеся на них у Кривому Розі! ", - обурилася Лампіка.

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