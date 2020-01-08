"Робото, я тебе люблю": сплив зворушливий пост загиблої бортпровідниці МАУ

В авіакатастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який розбився в Тегерані (Іран), загинули всі 9 членів екіпажу повітряного судна, серед них і молода бортпровідниця Валерія Овчарук.

"Робото, я тебе люблю", – так підписала дівчина свій останній знімок в Instagram два тижні тому.

На її сторінках у соцмережах Валерія дає трохи інформації, відомо, що сама вона родом з нині окупованого Луганська, але проживала дівчина у Києві.

На сторінці Instagram загибла публікувала масу знімків із різних країн світу, зокрема США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду, Грузії.

instagram.com/o_valeriia

instagram.com/o_valeriia

instagram.com/o_valeriia

instagram.com/o_valeriia

instagram.com/o_valeriia

Судячи з підписів до деяких фото, Валерія дійсно цінувала і любила свою роботу, ось один із них: "Вірю в те, що літаки ніколи не стануть для мене просто транспортом. І кожен політ нестиме в собі крапельку краси, романтики та приємних пригод...".

instagram.com/o_valeriia

Близько пів року тому у дівчини був день народження, який, судячи з підписів, вона провела зі своєю коханою людиною в Італії.

"Як рік почнеш, так його і проживеш!) Починаю свій рік з виконання мрії, в подорож, з коханою людиною, в оточенні красивих краєвидів, яскравих емоцій та абсолютно щаслива! Хочу так весь рік!", – написала Валерія.

Наступне фото було виставлене з молодим чоловіком на тлі моря: "Спасибі, коханий, за те, що виконуєш мої мрії!".

instagram.com/o_valeriia

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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