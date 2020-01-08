"Робото, я тебе люблю": сплив зворушливий пост загиблої бортпровідниці МАУ

В авіакатастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який розбився в Тегерані (Іран), загинули всі 9 членів екіпажу повітряного судна, серед них і молода бортпровідниця Валерія Овчарук.
"Робото, я тебе люблю", – так підписала дівчина свій останній знімок в Instagram два тижні тому.
На її сторінках у соцмережах Валерія дає трохи інформації, відомо, що сама вона родом з нині окупованого Луганська, але проживала дівчина у Києві.
На сторінці Instagram загибла публікувала масу знімків із різних країн світу, зокрема США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду, Грузії.
instagram.com/o_valeriia
instagram.com/o_valeriia
instagram.com/o_valeriia
instagram.com/o_valeriia
instagram.com/o_valeriia
Судячи з підписів до деяких фото, Валерія дійсно цінувала і любила свою роботу, ось один із них: "Вірю в те, що літаки ніколи не стануть для мене просто транспортом. І кожен політ нестиме в собі крапельку краси, романтики та приємних пригод...".
instagram.com/o_valeriia
Близько пів року тому у дівчини був день народження, який, судячи з підписів, вона провела зі своєю коханою людиною в Італії.
"Як рік почнеш, так його і проживеш!) Починаю свій рік з виконання мрії, в подорож, з коханою людиною, в оточенні красивих краєвидів, яскравих емоцій та абсолютно щаслива! Хочу так весь рік!", – написала Валерія.
Наступне фото було виставлене з молодим чоловіком на тлі моря: "Спасибі, коханий, за те, що виконуєш мої мрії!".
instagram.com/o_valeriia
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
В результаті катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Пізніше МАУ опублікувала повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак перед катастрофою встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
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