Робота стоматологий в Україні під час карантину: МОЗ опублікував правила

Карина Бондаренко Суспільство 16:29, 17.05.2020

В Україні відновили роботу стоматологічних клінік в звичайному режимі. Однак e зв'язку з карантином діють деякі правила і обмеження для співробітників і відвідувачів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Для того, щоб під час епідемії COVID-19 лікування було безпечним, встановлений інтервал між записами відвідувачів, обов'язковий термоскрінінг перед початком роботи і ряд інших вимог. Повний список опублікували на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Як мають працювати стоматології під час карантину

Для відвідувачів:

  • доступ до антисептиків та рідкого мила.

  • Попередній запис.

  • Доступ супроводжуючих заборонений. Крім супроводження дітей до 14 років, осіб з інвалідністю і похилого віку.

  • Очікування поза приміщенням.

Для працівників:

  • обов'язковий термоскринінг перед початком роботи.

  • Інтервал між записом відвідувачів не менше 15 хвилин.

  • Опитування пацієнта під час запису та вдень прийому.

  • Ізольоване перебування в стоматкабінеті.

  • Респіратори без клапану, герметичні окуляри, щиток для обличчя, шапочка.

  • Прибирання після кожного пацієнта.

  • Рекламна продукція, журнали, іграшки мають бути прибрані.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок 17 травня в Україні офіційно підтверджено 18 291 випадок коронавірусу COVID-19. При цьому 433 факти зараження були виявлені за останню добу.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Елітний нічний клуб у Києві "забив" на карантин: у мережу потрапили фото й відео з вечірки

Вбивав українських військових у Дебальцевому. Росія вирішила екстрадувати найманця з "громадянством ДНР"

"Бійців виставляють беззбройними": офіцер ЗСУ розповів про жалюгідну ситуацію зі зброєю на Донбасі

У "Слузі народу" заявили про нову тактику Зеленського щодо Донбасу

Результат карантину? Під Києвом "збанкрутілий фермер" викинув тонни зіпсованого врожаю