Як повинні працювати стоматології під час карантину: МОЗ опублікував правила

В Україні відновили роботу стоматологічних клінік в звичайному режимі. Однак e зв'язку з карантином діють деякі правила і обмеження для співробітників і відвідувачів.
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Для того, щоб під час епідемії COVID-19 лікування було безпечним, встановлений інтервал між записами відвідувачів, обов'язковий термоскрінінг перед початком роботи і ряд інших вимог. Повний список опублікували на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.
Як мають працювати стоматології під час карантину
Для відвідувачів:
доступ до антисептиків та рідкого мила.
Попередній запис.
Доступ супроводжуючих заборонений. Крім супроводження дітей до 14 років, осіб з інвалідністю і похилого віку.
Очікування поза приміщенням.
Для працівників:
обов'язковий термоскринінг перед початком роботи.
Інтервал між записом відвідувачів не менше 15 хвилин.
Опитування пацієнта під час запису та вдень прийому.
Ізольоване перебування в стоматкабінеті.
Респіратори без клапану, герметичні окуляри, щиток для обличчя, шапочка.
Прибирання після кожного пацієнта.
Рекламна продукція, журнали, іграшки мають бути прибрані.
Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок 17 травня в Україні офіційно підтверджено 18 291 випадок коронавірусу COVID-19. При цьому 433 факти зараження були виявлені за останню добу.
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