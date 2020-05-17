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17 травня • оновлено в 20:05
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Робота стоматологий в Україні під час карантину: МОЗ опублікував правила

7.6т
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В Україні відновили роботу стоматологічних клінік в звичайному режимі. Однак e зв'язку з карантином діють деякі правила і обмеження для співробітників і відвідувачів.

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Для того, щоб під час епідемії COVID-19 лікування було безпечним, встановлений інтервал між записами відвідувачів, обов'язковий термоскрінінг перед початком роботи і ряд інших вимог. Повний список опублікували на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Як мають працювати стоматології під час карантину

Як мають працювати стоматології під час карантину

Для відвідувачів:

  • доступ до антисептиків та рідкого мила.

  • Попередній запис.

  • Доступ супроводжуючих заборонений. Крім супроводження дітей до 14 років, осіб з інвалідністю і похилого віку.

  • Очікування поза приміщенням.

Для працівників:

  • обов'язковий термоскринінг перед початком роботи.

  • Інтервал між записом відвідувачів не менше 15 хвилин.

  • Опитування пацієнта під час запису та вдень прийому.

  • Ізольоване перебування в стоматкабінеті.

  • Респіратори без клапану, герметичні окуляри, щиток для обличчя, шапочка.

  • Прибирання після кожного пацієнта.

  • Рекламна продукція, журнали, іграшки мають бути прибрані.

Як повинні працювати стоматології під час карантину: МОЗ опублікував правила

Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок 17 травня в Україні офіційно підтверджено 18 291 випадок коронавірусу COVID-19. При цьому 433 факти зараження були виявлені за останню добу.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

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