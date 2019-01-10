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Робочі суботи і багато вихідних: як українці відпочиватимуть у 2019 році

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У 2019 році українцям доведеться тричі виходити на роботу в суботу через збіги у датах свят.

Про це йдеться у проекті розпорядження Кабінету міністрів, розглянутому 9 січня урядовим Комітетом з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку.

Так, Великдень цього року відзначатиметься 28 квітня, а вже за два дні буде традиційний вихідний 1 травня. Наступні робочі суботи плануються через Новий рік.

"З метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Дня праці (1 травня) і Нового року у 2020 році, рекомендуємо керівникам підприємств із п'ятиденним робочим тижнем перенести деякі робочі дні", — йдеться у розпорядженні.

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Так, вівторок 30 квітня пропонують перенести на суботу, 11 травня. За понеділок 30 грудня українці працюватимуть у суботу 21 грудня, а за 31 грудня — 28 грудня.

Розпорядження Кабміну

Розпорядження Кабміну

UBR

Загалом у 2019 році в українців буде 11 додаткових вихідних у зв'язку з тим, що деякі свята збігаються з суботами і неділями.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

Як писав OBOZREVATEL, 2019 рік буде багатим на події — Україну очікують вибори, а світ — Brexit і два сонячних затемнення. Для того, щоб бути в курсі всіх найважливіших подій, стежте за спеціально підготовленим календарем свят і знакових дат.

Місце
Україна
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