"Роблять жахливу річ": Кисельов назвав головний злочин Росії у Криму

В окупованому Росією Криму російська влада чинить абсолютний злочин з точки зору міжнародних законів.

Як пише в своєму блозі на сайті "Новое время" журналіст Євген Кисельов, це суттєво обтяжить проблему з поверненням Криму Україні.

"Дуже часто українські політики займаються шапкозакиданням. Мовляв, нікуди вони не подінуться, Крим до нас повернеться. Мовляв, рано чи пізно кримчани побачать, який прорив зробила Україна на шляху побудови демократичного уряду, і повернуться назад", - пише він.

Кисельов зазначає, що чим більше проходить часу з моменту анексії, тим складніше стає процес деаннексії.

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"Зараз російська влада робить одну жахливу річ, яка з точки зору міжнародних законів є абсолютним злочином. Росія, умовно кажучи, здійснює демографічну регуляцію населення Криму: переселяє на півострів росіян з материка, особливо підневільних державних службовців, а на їхнє місце селить корінних кримських жителів. І якщо в неозорому майбутньому ситуація з поверненням Криму почне розвиватися, склад населення півострова на той час вже істотно зміниться. І це страшно обтяжить проблему", - пише він.

Журналіст запевняє, що зараз існує серйозний дефіцит відповідального підходу до конструювання довгострокової кримської політики.

"Війна, гаряча або холодна, закінчується або перемогою, або поразкою, або мирним договором, в основі якого завжди лежить компроміс. Як починати переговори з тією майбутньою Росією, яка рано чи пізно зміниться, треба думати вже зараз. Путін не вічний. Навіть якщо він вирішить, як Сі Цзіньпін, правити до самої смерті, рано чи пізно там все-таки буде інший політичний режим", - пише Кисельов.

За його словами, Україна не може програти політичну війну за Крим, а виграти її за допомогою сили або тільки юридичних методів навряд чи можливо.

"Потрібно набратися терпіння і готуватися до ведення роз'яснювальної та пропагандистської роботи в Криму - шукати спосіб достукатися до свідомості кожного кримчанина", - резюмує журналіст.

Як повідомляв "Обозреватель", стало відомо, як жителів Криму зганяли на російські вибори.