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/Суспільство

"Робимо ставки": українці бурхливо відреагували на повернення Саакашвілі

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Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство екс-голові Одеської області Міхеїлу Саакашвілі, що викликало бурхливе обговорення в мережі.

Так, дехто висловив думку, що таке рішення ігнорує всі порушення, допущені політиком як при перетині кордону України, так і за часів його президентства в Грузії.

Припустили також, що Саакашвілі можуть знову запропонувати місце голови Одеської ОДА або навіть прем'єр-міністра. У мережі відзначили, що політик, ймовірно, повертається в Україну, для того, щоб продовжити обіцяну боротьбу з корупцією.

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Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Politeka

Користувачі звернули увагу і на те, що Зеленський прислухався до поради президента Росії Володимира Путіна, який рекомендував повернути екс-главі Грузії український паспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі подякував Зеленському за повернення українського громадянства.

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Пупкин Филлип
Пупкин Филлип
По возвращению надо передать его грузинской полиции, пусть доказует суду Грузии, что его реформы работают.
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Саакашвили враг Авакова, Коломойского, Луценко. А ещё Саакашвили через время обгадит и Зеленского. Намечается цирк.
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Grich Lara
Grich Lara
Сміх і гріх
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