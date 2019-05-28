"Робимо ставки": українці бурхливо відреагували на повернення Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство екс-голові Одеської області Міхеїлу Саакашвілі, що викликало бурхливе обговорення в мережі.

Так, дехто висловив думку, що таке рішення ігнорує всі порушення, допущені політиком як при перетині кордону України, так і за часів його президентства в Грузії.

Припустили також, що Саакашвілі можуть знову запропонувати місце голови Одеської ОДА або навіть прем'єр-міністра. У мережі відзначили, що політик, ймовірно, повертається в Україну, для того, щоб продовжити обіцяну боротьбу з корупцією.

Міхеїл Саакашвілі Politeka

Користувачі звернули увагу і на те, що Зеленський прислухався до поради президента Росії Володимира Путіна, який рекомендував повернути екс-главі Грузії український паспорт.

Повернення Саакашвілі при Зеленський це була справа часу, йому потрібен соратник, дуже потужний щоб мочити Порошенко і Яценюка, але ось тут цікаво як Міхо буде уживатися з Аваковим - FCCO (@ 1936fcco) 28 травня 2019 р

@Vremya_Pokazhet Зеленський Саакашвілі знову до Одеси рулити відправить? Громадянство повернув, тепер посаду поверни! Він знову на боротьбу з корупцією рванёт.теперь з корупцією Зеленського))). А Петюня буде через кордон прориватися))) - Дядько Сергій (@ NiceMars2013) 28 травня 2019 р

Саакашвілі - в прем'єри! - Eugene Zhilkin (@ezhilkin) 28 травня 2019 р

Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

Менше місяця тому Путін говорив, що це було б справедливо



Наказ відданий - наказ виконаний 😀 - (Не) серйозний МЗС (@russiaspeaks) 28 травня 2019 р

Залишилося призначити Саакашвілі назад рулити Одеською областю і попросити його агітувати за партію Кернеса-Труханова. А потім знову звільнити і відібрати громадянство. - Лось (@al_gedz) 28 травня 2019 р

На заклик Зеленського до українців усього світу повернутися на батьківщину, відгукнувся лише один Саакашвілі. - Голос Мордора (@spacelordrock) 21 травня 2019 р

Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Робимо ставки, як скоро його знову почнуть ганяти по дахах. - Голос Мордора (@spacelordrock) 28 травня 2019 р

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України



Пригоди тривають :) - Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі подякував Зеленському за повернення українського громадянства.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!