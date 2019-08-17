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РНБО закликали до радикальних дій через пожежу в одеському готелі: в чому суть

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В.о. голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова вирішила звернутися до Ради національної безпеки і оборони України у зв'язку з пожежею в одеському готелі "Токіо Стар".

Вона закликала РНБО розробити і внести зміни в законодавство, щоб уникнути відмов у перевірці пожежної безпеки на об'єктах. Про це Шаталова повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Планувалася перевірка ДСНС по дотриманню протипожежних норм, до якої ДСНС не допустили внаслідок зміни орендаря (готелю, - прим.ред.). Така перевірка могла б запобігти трагедії! Щоб реально змінити цю "схему" уникнення відповідальності, готую лист в РНБО про необхідність розробки і впровадження змін до законодавства з метою уточнення об'єкта перевірки пожежної безпеки, який би охоплював не тільки юридичну особу суб'єкта господарювання, а й об'єкт, на якому здійснюється діяльність з тимчасового розміщення туристів", – написала в.о. голови Одеської ОДА.

Світлана Шаталова

Світлана Шаталова

izvestiya.odessa.ua

Вона зазначила, що всі необхідні експертизи повинні бути проведені в максимально стислі терміни.

"Просила Офіс президента допомогти в прискоренні пожежно-технічної експертизи, яка допоможе визначити причини пожежі", – додала Світлана Шаталова.

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Також вона підкреслила, що в готелі перебувало багато іноземців, представництво МЗС в Одесі контактує з ними, щоб зібрати інформацію і повідомити їх сім'ї і відповідні дипломатичні установи, а Головне управління Державної міграційної служби в Одеській області координує роботу щодо їх ідентифікації та документування.

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За інформацією Шаталової, з метою комплексного підходу до проблеми, проведення профілактичних та попереджувальних заходів, з понеділка буде створено міжвідомчу робочу групу з моніторингу діяльності подібних суб'єктів тимчасового розміщення на території Одеси і Одеської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа. В результаті загинули дев'ять чоловік. На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" поліція розглядає інсценівку з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на готель "Токіо Стар" в Одесі ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, у зв'язку з трагедією в мережі згадали, що в закладі проводилася перевірка в рамках популярного шоу "Ревізор".

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
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