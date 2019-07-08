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РНБО провела термінове засідання через телеміст із Росією: що вирішили

14.1тЧитати матеріал російською

Рада національної безпеки й оборони в понеділок провела екстрене засідання через наміри телеканалу NewsOne провести телеміст із пропагандистським "Росія 1".

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook секретар РНБО Олександр Данилюк.

"Щойно за дорученням президента провів нараду з інформаційної безпеки. Державні органи, зокрема СБУ і Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору", – розповів він.

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РНБО провела засідання через телеміст із Росією

РНБО провела засідання через телеміст із Росією

За словами Данилюка, деякі деталі він не може розголошувати через секретність.

"NewsOne скасований так званий "телеміст", але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота триває", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Телеміст із Росією
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Golan Sim
Golan Sim
Панический страх адептов майдана перед телемостом с его прямой и честной дискуссией означает то, что всякий диалог по поводу возникшей гражданской войны даёт крошечную надежду на установление МИРА в нашей истерзанной Украине. А это, оказывается совершенно НЕ НУЖНО майдановским нацистам и их кураторам-олигархам, которые открыто и нагло наживаются на КРОВИ погибающих на этой войне украинцев.
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Torre Juan
Torre Juan
Россия назойливо командует, вмешивается, поучает весь мир, как надо жить. Преуспев только по части строительства ГУЛАГов и безумных, чудовищных расправ в них над собственным народом, эта страна по сей день (и сейчас еще больше, чем раньше) тешит свои мессианские комплексы, мнит себя Третьим Римом, единственно праведной цивилизацией, этаким пупом земли, призванным учить греховный Запад и весь прочий мир, как им жить. С упорством моськи Россия тявкает из подворотни на всех, в ком инстинктивно чует духовное превосходство над собой». - Б. В. Стомахин, публицист
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Отменили о пожурили. Не получилось, попробуем еще раз.
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