РНБО провела термінове засідання через телеміст із Росією: що вирішили

Рада національної безпеки й оборони в понеділок провела екстрене засідання через наміри телеканалу NewsOne провести телеміст із пропагандистським "Росія 1".
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook секретар РНБО Олександр Данилюк.
"Щойно за дорученням президента провів нараду з інформаційної безпеки. Державні органи, зокрема СБУ і Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору", – розповів він.
РНБО провела засідання через телеміст із Росією
За словами Данилюка, деякі деталі він не може розголошувати через секретність.
"NewsOne скасований так званий "телеміст", але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота триває", – наголосив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".
Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького зажадали від президента України Володимира Зеленського відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.
Зеленський закликав українців зберігати спокій через майбутній телеміст між телеканалом NewsOne і пропагандистським російським "Росія 24".
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав відмовитися підконтрольний Віктор Медведчук телеканал від телемосту з російськими пропагандистами.
Партія "Голос" українського музиканта Святослава Вакарчука засудила телеміст із російськими пропагандистами.
Також українська журналістка Яніна Соколова жорстко розгромила телеканал NewsOne за план провести телеміст із пропагандистським російським "Росія 1".
Телеканал NewsOne раптово скасував телеміст із Росією, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск.
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