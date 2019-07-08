РНБО провела термінове засідання через телеміст із Росією: що вирішили

Рада національної безпеки й оборони в понеділок провела екстрене засідання через наміри телеканалу NewsOne провести телеміст із пропагандистським "Росія 1".

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook секретар РНБО Олександр Данилюк.

"Щойно за дорученням президента провів нараду з інформаційної безпеки. Державні органи, зокрема СБУ і Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору", – розповів він.

РНБО провела засідання через телеміст із Росією

За словами Данилюка, деякі деталі він не може розголошувати через секретність.

"NewsOne скасований так званий "телеміст", але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота триває", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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