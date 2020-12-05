РНБО назвала три області, де не було смертей від коронавірусу

За минулу добу, 4 грудня, в трьох областях України не зафіксовано нових летальних випадків від коронавірусу (COVID-19).

Згідно з даними порталу Ради національної безпеки й оборони України, в Запорізькій, Чернігівській та Херсонській областях за минулий день від вірусу не померла жодна особа.

Всього на Запоріжжі виявили 35 722 випадки інфікування (+1001 за добу), померли 337 пацієнтів, а побороли хворобу – 6276 (+304).

РНБО

У Чернігівській області за 4 грудня зафіксували 590 нових випадків зараження COVID-19, всього – 20 917. Водночас у регіоні за добу не вмерло і не одужало жодного пацієнта. Всього від коронавірусної хвороби в області померла 91 особа, а одужали – 6665.

РНБО

На Херсонщині за минулий день вірусом інфікувалися 333 особи, загалом – 11 731. Всього у регіоні зафіксували 216 летальних випадків від COVID-19, а побороли хворобу 5669 (+288 за добу).

РНБО

Відзначимо, що станом на ранок суботи, 5 грудня, в Україні офіційно підтверджено 801 716 випадків зараження COVID-19, з них 13 825 – виявлено за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останню добу, 4 грудня, найбільше в Україні COVID-19 заразилося в Києві.