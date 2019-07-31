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Різниця вражає: в мережі показали пляжі Криму та Одеси в розпал сезону

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У мережі показали фото порожніх пляжів анексованого Криму, які контрастно виглядають на тлі Одеси, де відпочивальників набагато більше.

Відповідними знімками поділилася в Facebook блогер RoksolanaToday&Крым25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадр потрапило безлюдне кафе в Алушті. "Алушта, Рибаче. Прямо зараз. Як бачите, всі обідають!" – зіронізувала кримчанка.

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Алушта

Алушта

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Також вона показала кадри з Сак. "Так-так. Всі пішли! Далеко і надовго!" – прокоментувала RoksolanaToday&Крым25% пейзаж із порожніми лежаками.

Саки

Саки

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Примітно, що блогер показала також фото з Одеси, зроблене в той же час – близько 14:00. Пляж на знімку забитий відпочивальниками. "Одеса, Ланжерон. Цього року там о 4-30 ранку (світанок) людей більше, ніж на наших пляжах вдень", – зазначила вона.

Одеса

Одеса

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на відсутність відпочиваючих на пляжах Судака в порівнянні з часами, коли півострів був під контролем України.

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Теми
Анексія Криму Літній відпочинок
Місце
Україна
Теги
Крим Одеса
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
У этой "роксоланы" нехорошая привычка фотографировать Крымские пляжи в тот момент, когда два миллиона отдыхающих нырнули, а три миллиона сидят в био туалетах ...
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
Злопыхатель Вежливый, предлагаю.всем адекватным покинуть сию помойку.пусть чубатые варятся в своем дерьме.
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