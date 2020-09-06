Різниця в 20 років: "дівчина з песиком" з Уханя розкрила стосунки з главою міграційної служби

Українка Анастасія Зінченко, що стала відомою після того, як її відмовилися евакуювати з китайського Уханя в лютому через наявність песика, зустрічається з головою Державної міграційної служби України Максимом Соколюком, старшим на 20 років.

Як повідомила дівчина в Facebook, 20 лютого Соколюк зателефонував їй в Ухань, щоб запитати, чому її не евакуйовували, і дізнатися деталі її проблеми.

"Увесь цей час ми спілкувалися і він допомагав мені спланувати успішно моє повернення додому, інформаційно і морально підтримував", – зазначила Зінченко.

Уперше вони зустрілися 25 квітня.

"Коли я прилетіла, ми зустрілися і не знали, що сказати, як себе вести один з одним, це було дуже мило і неохайно. Максим передав мені листа, якого написав, і поїхав, я залишилася в бабусі на самоізоляції. У листі він написав свої почуття, думки. Після прочитання я ходила по дому сама не своя", – продовжила дівчина.

Коли самоізоляція закінчилася, Соколюк приїхав і запропонував переїхати до Києва, допоміг зібрати речі, і через день вони вже були в Києві.

"Я не можу пояснити, що це було, зірки чи збіг обставин, доля – але ми разом, і ми дуже щасливі. Наша любов не схожа на звичайну, вона несе незвичайну історію і безліч подій, які ми з посмішкою розповідаємо нашим близьким", – додала Зінченко.

Цю ж історію розповів у Facebook і Соколюк.

"Ми разом не розуміємо, що це було, як так трапилося і зірки зійшлися на небі, але це любов, і ми щасливі", – зазначив чиновник.

Максим Соколюк зустрічається з Анастасією Зінченко Facebook Maxim Sokolyuk

Пара живе разом у Києві Facebook Maxim Sokolyuk

Той самий песик Facebook Maxim Sokolyuk

Скрин Facebook

Скрин Facebook

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