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''Різні групи крові'': російський журналіст показово поставив на місце пропагандистів Кремля

3.4тЧитати матеріал російською

Російський журналіст, експерт з країн СНД Аркадій Дубнов відмовився брати участь у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" кремлівського телеканалу "Россия-1".

Про причини вчинку Дубнов написав на своїй сторінці у Facebook, подякувавши дружині за допомогу.

Одним із мотивів відмови журналіст назвав "різні групи крові" зі скандально відомою ведучою-пропагандисткою Ольгою Скабеєвою.

"В умовах нинішньої парадигми кремлівської, коли я не знаю, де мені уготоване місце, в раю чи пеклі, це не має сенсу", — так само зазначив Дубнов, натякаючи на гучну заяву Володимира Путіна.

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Після того, як продюсер продовжила наполягати, експерт послався на те, що його дружина подасть на розлучення в разі його появи у телеефірі.

"— Так, Аркадіє Юрійовичу, я зрозуміла... Це серйозно. Але можна я вам буду ще дзвонити? — Тільки після зміни парадигми", — завершився діалог.

У коментарях підтримали рішення журналіста.

''Різні групи крові'': російський журналіст показово поставив на місце пропагандистів Кремля

''Різні групи крові'': російський журналіст показово поставив на місце пропагандистів Кремля

''Різні групи крові'': російський журналіст показово поставив на місце пропагандистів Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни назвали ''найкрутіших'' пропагандистів Путіна.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Аркадій Дубнов
Місце
Росія
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andreyev andrei
andreyev andrei
А кто такой Дубнов?
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Компасов Джип
Компасов Джип
Он Алекс, А кто такой Пригожин? Это тот, что на Шрека похож?
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
andreyev andrei, Дубнов — адекватный россиянин, не желающий иметь ничего общего с нынешним кремлёвским дерьмом.
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