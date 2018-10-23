''Різні групи крові'': російський журналіст показово поставив на місце пропагандистів Кремля

Російський журналіст, експерт з країн СНД Аркадій Дубнов відмовився брати участь у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" кремлівського телеканалу "Россия-1".

Про причини вчинку Дубнов написав на своїй сторінці у Facebook, подякувавши дружині за допомогу.

Одним із мотивів відмови журналіст назвав "різні групи крові" зі скандально відомою ведучою-пропагандисткою Ольгою Скабеєвою.

"В умовах нинішньої парадигми кремлівської, коли я не знаю, де мені уготоване місце, в раю чи пеклі, це не має сенсу", — так само зазначив Дубнов, натякаючи на гучну заяву Володимира Путіна.

Після того, як продюсер продовжила наполягати, експерт послався на те, що його дружина подасть на розлучення в разі його появи у телеефірі.

"— Так, Аркадіє Юрійовичу, я зрозуміла... Це серйозно. Але можна я вам буду ще дзвонити? — Тільки після зміни парадигми", — завершився діалог.

У коментарях підтримали рішення журналіста.

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