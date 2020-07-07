Різко зросла кількість постраждалих у пожежі на Луганщині: у лікарні 17 дітей

Внаслідок лісових пожеж у Луганській області постраждало 28 осіб, зокрема 17 дітей.

Про це у Facebook повідомив представник омбудсмена на Луганщині та Донеччині Павло Лисянський. Він уточнив, що один із потерпілих у важкому стані.

"Усього в місцевій лікарні перебуває 28 осіб, із них 17 дітей, за словами лікарів їхній стан стабільний. Залишається у важкому стані чоловік 1962 року народження, він перебуває у реанімації (термічний опік полум'ям)", – уточнив Лисянський.

Facebook Павла Лисянського

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів. Попередньо, шестеро людей загинуло. Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у селі Смолянинове.