Заллє дощами: синоптики пообіцяли Україні різке похолодання

У ніч на 6 жовтня температура в регіонах України опуститься нижче нуля, однак в середньому складе близько +6...+10°, також похолодання буде супроводжуватися рясними опадами.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру. На півдні очікується помірна прохолода на рівні +17°.

Карта прогнозу погоди на 6 жовтня meteo.gov.ua

"Не промочить ноги, не застудіть носи, одягніть шапки, тримайтеся теплих місць, затишних кішок і своїх людей. У неділю температура в середньому складе +6...+13 градусів", – відзначає в Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, 6 жовтня дощі пройдуть переважно на Заході і Півночі. На Заході ближче до Карпат можливий мокрий сніг.

Також синоптики відзначають, що в неділю найхолодніше буде на заході, а саме на Львівщині, Волині, Тернопільщині та Прикарпатті, де температура впаде до +7°...+9°. Найтепліша погода очікується на півдні країни, в Одеській і Миколаївській областях, де стовпчики термометрів піднімуться до +12°...+17°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

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