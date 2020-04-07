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7 квітня • оновлено в 17:04
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Ризикуємо повторити? ВООЗ закликала не послаблювати карантин занадто рано

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Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала країнам не поспішати з припиненням карантинних заходів.

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Про це повідомив офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр на віртуальному брифінгу, передає Reuters. Ліндемаєр зазначив, що поспішна відмова від карантину здатна звести всю боротьбу з пандемією коронавірусу нанівець.

"Одна з найважливіших частин – не послаблювати заходи передчасно, щоб не повернутися на колишні позиції. Це наче якби ви хворіли, але припинили лікування та встали з ліжка занадто рано, щоб почати працювати. В такому разі ви ризикуєте тим, що захворювання з'явиться знову з ускладненнями", – заявив представник ВООЗ.

Крістіан Ліндмаєр

Крістіан Ліндмаєр

Flickr

Крім того, він додав, що у ВООЗ поки не мають жодних рекомендацій щодо пом'якшення карантинних заходів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Європа збирається жити після карантину. Наприклад, в Австрії вже називають конкретні дати, коли обмеження будуть зняті.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин вірус
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