Різдвяний піст під час карантину в Україні: священник пояснив нюанси

Під час різдвяного посту, який у православних християн розпочинається 28 листопада, в храмах дотримуватимуться необхідних карантинних вимог, зокрема, й вимог локдауну, якщо він буде запроваджений.

Можливі молебні онлайн, але не таїнства сповіді і причастя. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму м. Полтави Олександр Дедюхін.

За словами священника, дотримання посту в їжі не буде проблемою для вірян, адже продуктові магазини працюватимуть навіть за умов жорсткого карантину.

"Устав посту написаний задовго до всіх наших подій, до локдаунів, і я думаю, він не буде відрізнятись чимось особливим в наших умовах. Тим більше, що продуктові магазини відкриті, там продається смачна пісна їжа, і ми можемо вільно нею користуватися", – сказав він.

Щодо богослужінь протоієрей розповів, що церква в умовах карантину намагається знайти нові форми взаємодії з віруючими.

"Вже зараз з парафіянами ми проводимо бесіди в Zoom. Ми не проводимо онлайн-богослужінь, але інші церкви проводять. Шукаємо якісь форми", – розповів священник.

За його словами, під час різдвяного посту карантинні обмеження можуть виглядати подібно до того, як це було навесні. Зокрема, будуть запроваджені обмеження щодо максимальної кількості осіб, що одночасно перебувають у храмі. Разом з тим храми можуть бути відчинені довше, ніж зазвичай.

Сповідь і причастя також можуть бути організовані з дотриманням карантинних вимог – ці таїнства можуть звершувати в індивідуальному порядку, розповів священник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив календар харчування на різдвяний піст 2020 року на кожен день.