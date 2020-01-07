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7 січня • оновлено в 10:35
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Христос народився! У Києві розпочалася різдвяна літургія: онлайн-трансляція

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У вівторок, 07 січня, в Києві почалася Божественна літургія з нагоди Різдва Христового на чолі з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

Святкові урочистості розпочалися о 10:00 в Свято-Михайлівському Золотоверхому Кафедральному соборі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Літургія триватиме до 12:30.

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У Києві розпочалася різдвяна літургія: онлайн-трансляція

У Києві розпочалася різдвяна літургія: онлайн-трансляція

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Різдво
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Всех православных Украины (не адептов секты раскольников СЦУ (ПЦУ)) с праздником Рождества! Мира и здоровья вашим семьям!
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Круглов Александр
Круглов Александр
Ряженые клоуны - самозванцы, не имеющие в отличие от УПЦ МП апостольского преемства, устроили шоу.
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