Христос народився! У Києві розпочалася різдвяна літургія: онлайн-трансляція

У вівторок, 07 січня, в Києві почалася Божественна літургія з нагоди Різдва Христового на чолі з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.
Святкові урочистості розпочалися о 10:00 в Свято-Михайлівському Золотоверхому Кафедральному соборі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Літургія триватиме до 12:30.
У Києві розпочалася різдвяна літургія: онлайн-трансляція
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Епіфаній виступив із різдвяним привітанням. Він згадав про тих, хто захищає незалежність України від російської агресії і побажав полоненим швидше повернутися додому.
Українців із Різдвом також привітав президент України Володимир Зеленський.
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