Різдво Христове почали святкувати в усьому світі. Онлайн трансляція

Християни західного обряду в ніч із 24 на 25 грудня святкують Різдво Христове. Уже ввечері четверга Папа Римський Франциск повинен відслужити святкову літургію у Ватикані, яка цьогоріч має свої особливості через пандемію коронавірусу.

Так, початок служби в Базиліці Св. Петра перенесли на дві години раніше – на 19:30, щоб встигнути закінчити літургію до 22:00, коли починається "карантинна" комендантська година, передає DPA (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, кількість людей на месі обмежили, а Папа не роздаватиме благословення "Urbi et Orbi" з центрального балкона базиліки. Замість цього благословення прозвучать всередині Апостольського палацу та транслюватимуться онлайн.

Пропонуємо ознайомитися з головними подіями в трансляції OBOZREVATEL:

19:00 – Президент Володимир Зеленський привітав українців-християн західного обряду з Різдвом Христовим. Він зазначив, що рік, який завершується, сповнений важких випробувань.

"Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємося одне від одного. Носимо маски, але хочемо бачити посмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України", – сказав глава держави.

19:10 – До привітань приєднався п'ятий український президент Петро Порошенко. Він написав, що вітає не тільки римо-католиків, протестантів, а й усіх громадян, "які відчувають важливість цього дня".

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Скриншот

19:25 – Ватикан запустив трансляцію різдвяної меси на своєму YouTube-каналі:

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