Глава УГКЦ пояснив, коли в Україні почнуть святкувати Різдво 25 грудня

Дату святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня в Україні можна перенести, якщо це рішення ухвалять самі миряни, а не церковники.

Таку думку висловив патріарх Української греко-католицької церкви Святослав, передає Релігійно-інформаційна служба України. Так, якщо питання вирішить духовенство, це викличе додаткові суперечки.

"Це питання найперше повинні порушувати наші миряни, знизу. Якщо ініціатива календарного питання буде виходити зверху, то це чинитиме ще додаткові розколи", – заявив він. Церковник зазначив, що подібні "календарні війни" були в США після Другої світової війни.

За його словами, якщо буде така "всенародна потреба" й ієрархи це відчують, тоді почнеться перехідний "експериментальний" етап.

Як підкреслив патріарх, УГКЦ на новий календар хотіла б перейти разом із "православними братами".

"Україна має свій особливий контекст, зокрема, екуменічний (ідеологія всехристиянської єдності, – ред), традиційний, є певні історичні моменти, які все ж десь підсвідомо сидять у наших серцях і це вимагають не одноосібного, а всенародного міжцерковного, екуменічного обговорення та руху", – пояснив Святослав.

Нагадаємо:

В Україні Різдво святкують 25 грудня (католики) і 7 січня (православні). Коли це свято відзначають інші країни, читайте за посиланням.

У 2019 році предстоятель ПЦУ Епіфаній натякнув українцям, що Різдво можна перенести.

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