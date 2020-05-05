Рівень води в річці Десна у Чернігові впав до мінімуму за 140 років спостережень і став нижчим за норму на 5 метрів.

Про це в понеділок, 5 травня, повідомив у своєму Facebook глава Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко.

"Станом на ранок цього дня маємо показник 145 см над "0" поста. Для порівняння, нормальним середнім рівнем для Десни в цей період вважається 680 см над "0" поста. Оскільки зазвичай щороку на цей час припадає пік весняної повені. Зараз же метеорологи б'ють на сполох – різниця з нормою становить більш ніж 5 метрів. Подібна ситуація і на інших територіях області", – розповів він.

Рівень води в Десні впав до історичного мінімуму за 140 років photoukraine.com

Прокопенко додав, що така ситуація зафіксована вперше за 140 років досліджень. Він попередив, що в разі спеки і відсутності опадів влітку рівень води може досягти критичного – до 50-70 см над "0" поста.

Глава ОДА також назвав причини такого явища. Крім погоди, зневодненню Десни сприяли неконтрольоване осушення територій і стихійні розорення луків і пасовищ у прибережних захисних смугах.

У зв'язку з цим при облдержадміністрації створили спеціальну робочу групу з представників Держекоінспекції, Держгеокадастру і Деснянського басейнового управління водних ресурсів, які інспектуватимуть ситуацію в регіоні. На 5 травня заплановано перший рейд.

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