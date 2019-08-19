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Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

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Бійці ЗСУ з 93-ї ОМБ "Холодний Яр" 19 серпня в Німеччині пройшли активну фазу навчань Combined Resolve XII.

Як повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, на полігоні "Хоенфельс" пройшли бої, де сили умовного противника атакували лінію оборони українців і намагалися знайти слабкі місця.

"Українська механізована рота вдалася до тактики маневреної оборони. Піхота часто змінювала позиції і при першій же можливості контратакували наступаючих", - сказано в повідомленні.

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Один з українських розвідників навіть "зайшов в тил наступаючого підрозділу і, скориставшись ситуацією, полонив більше трьох десятків умовного противника і чотири БМП".

Відзначається, що умовний противник мав істотну кількісну перевагу, однак бійці ЗСУ гідно тримали оборону і могли довго чинити опір. Але за сценарієм рота повинна була бути переможеною, через що посередникам-спостерігачам довелося завдати умовний ракетний удар.

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні готується грандіозна програма на День Незалежності, яка пройде без військового параду вперше з початку війни на Донбасі.

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Місце
Німеччина
Тег
Генеральний штаб ЗСУ
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Но по сценарию рота должна была быть побежденной"... Эмммм.... Так это учения были в которых показывают мастерство, или цирковое представление, когда победитель и побежденный заранее известны?
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Врете! Опять врете обосс! Что значит "пленил более трех десятков противника"????? Он пленил 20 000 немцев, 400 бмп, взял в плен всю Германию, разрушил ее и выкопал на её месте ещё одно Черное море. А потом обратно закопал его и вернул пленных Германии, потому что "по сценарию рота должна была быть побежденной".... Пахахахахахах))))) Сатана, ты думал что ты на самом дне Земли? Соси, Сатана, там сейчас Обосс)))))))))
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