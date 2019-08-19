Рівень НАТО? Українські військові здивували бойовою майстерністю: опубліковані фото

Бійці ЗСУ з 93-ї ОМБ "Холодний Яр" 19 серпня в Німеччині пройшли активну фазу навчань Combined Resolve XII.
Як повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, на полігоні "Хоенфельс" пройшли бої, де сили умовного противника атакували лінію оборони українців і намагалися знайти слабкі місця.
"Українська механізована рота вдалася до тактики маневреної оборони. Піхота часто змінювала позиції і при першій же можливості контратакували наступаючих", - сказано в повідомленні.
Один з українських розвідників навіть "зайшов в тил наступаючого підрозділу і, скориставшись ситуацією, полонив більше трьох десятків умовного противника і чотири БМП".
Відзначається, що умовний противник мав істотну кількісну перевагу, однак бійці ЗСУ гідно тримали оборону і могли довго чинити опір. Але за сценарієм рота повинна була бути переможеною, через що посередникам-спостерігачам довелося завдати умовний ракетний удар.
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