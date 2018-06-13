Рішення проблеми немає: окупанти вичерпали ресурс води в Криму

За період часу, який пройшов з моменту початку окупації і з моменту, коли в 2014-му році Україна перестала подавати дніпровську воду в окупований Крим по Північнокримській каналу, окупанти вже вичерпали водний ресурс півострова.

Про це в блозі на OBOZREVATEL пише кримський економіст, переселенець, експерт благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Юрій Смілянський.

При цьому, за його словами, дії окупантів на території Криму прискорили наростання негативних підсумків їх присутності і відсутність дніпровської води.

"Для точкового одномоментного вирішення питань, як це і прийнято в Росії (не особливо хтось замислюється про перспективу), почалася викачка прісної води з існуючих водосховищ і перекидання їх на північ Криму для вирішення виниклих труднощів. А також почалося хижацьке використання підземних прісних горизонтів. Але вже сьогодні можна говорити, що ресурс вичерпаний", - підкреслив Смілянський.

Також експерт зазначає, що окупанти змушені самі визнавати те, що, наприклад, на півночі Криму підземні прісні горизонти води все більше і більше минерализуются.

"Тобто фактично прісної води під землею, яку можна нормально використовувати тільки в побутових потребах, там уже не залишилося. І вже на протязі минулого та цього року надходить інформація про те, що в Армянську, в Красноперекопську, в Керчі і в інших населених пунктах півночі Криму з крана тече незрозуміла кольорова рідина або ж солона вода, і часто випадають водорості. Прісні горизонти заміщуються солоною водою, відповідно води вже не вистачає і на побутові потреби, не кажучи про агробізнес", - пише Смілянський.

При цьому він наголошує, що вирішення цієї проблеми в цілому без дніпровської води в Криму немає.

Нагадаємо, раніше в коментарі OBOZREVATEL заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що Крим, який жив за рахунок води, що надходить з материкової України, повністю засихає , і зупинити цей процес окупантам не вдасться.