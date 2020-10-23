Javelin у 2014-му могли змінити ситуацію на Донбасі, – американський генерал

Якби США ухвалили рішення про надання Javelin Україні у перші два тижні російської агресії, а не через роки, ситуація на Донбасі розвивалася б зовсім інакше.

Про це заявив колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних сил у Європі американський генерал Філіп Бридлав під час прямого включення Вашингтон – Київ, пише "Укрінформ".

Він також наголосив, що США повинні припинити озиратися на Росію, стримуючи себе в питаннях оборонної допомоги Україні, зокрема й летальною зброєю.

Американський військовий сказав, що США ще з початку російської агресії проти Грузії у 2008 році зайняли позицію самостримування. Таке рішення було ухвалене через небажання "спровокувати Росію". Проте провокатором є саме Російська Федерація, і у Вашингтоні мали б звернути на це увагу, уточнив він.

За словами військового, роздмухувати війну – не в інтересах Сполучених Штатів, водночас і росіяни не хотіли б протистояння з Америкою.

"Росіяни хочуть зазіхати на своїх найближчих сусідів так, щоб не отримувати відповіді від нас, і досі вони мають бажаний результат", – підкреслив генерал.

США мають знайти рішення в цій ситуації й бути ініціативними у підтримці України, вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Миколаївщині під час міжнародних навчань "Об'єднані зусилля – 2020" не спрацював комплекс Javelin, подивитися на який приїхав президент Володимир Зеленський. Інцидент трапився 23 вересня на полігоні "Широкий Лан".