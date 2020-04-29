Ринки в Україні можуть відразу закрити після відкриття: МОЗ назвало умову

Ірина Кулініч Суспільство 10:27, 29.04.2020 Оновлено: 10:52, 29.04.2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, незважаючи на проєкт дозволу продовольчим ринкам працювати, який буде розглянутий Кабінетом міністрів, у разі порушення правил їх закриватимуть знову.

Подробиці він розкрив на брифінгу в середу, 29 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас є Держпродспоживслужба, вона контролюватиме дотримання на ринках карантинних заходів. Питання контролю за тим, щоб все було в рамках встановлених Кабміном правил,цим буде займатися Держпродспоживслужба. Крім того, якщо виникнуть серйозні порушення на ринках, їй буде надано право закрити їх. Для нас здоров'я громадяндуже важливе, ми не можемо допустити спалахів COVID-19 через порушення правил, які були встановлені фахівцями", – попередив міністр.

Ринки в Україні можуть відразу закрити після відкриття
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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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