Ринки в Україні можуть відразу закрити після відкриття: МОЗ назвало умову

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, незважаючи на проєкт дозволу продовольчим ринкам працювати, який буде розглянутий Кабінетом міністрів, у разі порушення правил їх закриватимуть знову.

Подробиці він розкрив на брифінгу в середу, 29 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас є Держпродспоживслужба, вона контролюватиме дотримання на ринках карантинних заходів. Питання контролю за тим, щоб все було в рамках встановлених Кабміном правил, – цим буде займатися Держпродспоживслужба. Крім того, якщо виникнуть серйозні порушення на ринках, їй буде надано право закрити їх. Для нас здоров'я громадян – дуже важливе, ми не можемо допустити спалахів COVID-19 через порушення правил, які були встановлені фахівцями", – попередив міністр.

Ринки в Україні можуть відразу закрити після відкриття 112 Україна

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