''Копирсалися в деклараціях і затягували перевірки'': Новак розповідає про корупцію в НАЗК

Буквально нещодавно конкурсна комісія призначила нового главу Національного агентства запобігання корупції (НАЗК). Однак два місяці тому, 17 жовтня, парламент розігнав "старий" НАЗК як колегіальний орган.

До цього агентство в сірій будівлі на Дружби народів у Києві постійно здригали скандали. Почалося все з того, що воно не встигло вчасно запустити е-декларування, потім саботувало перевірку декларацій. Відзначилося відомство й нарахуванням високих зарплат. А в 2017 році колишня членкиня НАЗК Соломатіна і зовсім заявила, що цей антикорупційний орган працює під зовнішнім впливом. Замість скандальної Наталії Корчак главою став Мангул, але й тут нічого не змінилося.

Тепер установою муситиме керувати новий глава, а ось два місяці "авгієві стайні" розчищала тимчасова виконувачка обов'язків Наталія Новак. У минулому вона депутатка Київради кількох скликань, екснардепка від партії "УДАР". OBOZREVATEL розпитав Наталію Новак, що вона виявила в НАЗК?

– Наталіє Василівно, ось є історія із Закарпаття. Юрист звернувся в НАЗК, щоб перевірити прокурора Ужгородської місцевої прокуратури. Прокуророві вдалося взяти в борг у одного з місцевих жителів майже 200 тис. грн.

Однак наступного року дані про позику в його декларації зникли. Чи то віддав, чи то ні? Інший приклад стосується головного поліцейського Ужгорода, у якого в декларації вказано 40 об'єктів нерухомості, записані на його дружину й тещу. Земельні ділянки, будинок... В обох випадках департамент НАЗК, який мав перевірити ці дані, фактично відмовив у цьому. Перевірка навіть не виконувалася.

Наталія Новак Facebook Наталії Новак

– Справді, проблеми з перевірками декларацій є. Нам надходить багато звернень від громадян, громадських організацій, юридичних осіб про те, що є такий чиновник, він корупціонер, подав недостовірну інформацію, перевірте його. І існує правило, що в зверненні має бути зазначено факти, які свідчать про недоброчесність декларанта, тоді починається перевірка. Звернень багато, і якби всіх перевіряли, то ми б нічого не встигали.

Але! Досить часто співробітники НАЗК, щоб не брати на себе зайві турботи, відмовляють і пишуть у відповіді, що ви не навели фактів. Потім надходить скарга, я дивлюся і бачу, що факти є, а людині відмовили. Тому в нас зараз є співробітник, який займається внутрішнім контролем. Йому дається доручення, він піднімає документи і з'ясовує – насправді факти є чи ні.

Ось буквально минулого тижня ми теж розбирали випадок, коли надійшла скарга на прокурора, що він брав у борг, а наступного року це з декларації зникло, і як він свій борг погасив – незрозуміло. Наш співробітник написав, що прокурор ліквідовував борг частинами. Але якими? У будь-якому разі ці частки мали скласти суму боргу. Зараз призначено перевірку цього прокурора.

– А бувають випадки, коли співробітники агентства зв'язуються з декларантами та пропонують їм вирішити питання миром?

– Гіпотетично, ми припускаємо таку можливість. Або співробітники бояться, коли надходить скарга на високопоставленого чиновника, або на прокурора, або на поліцейського, не хочуть з цим зв'язуватися. І теж відмовляють у перевірці.

Тому під час внесення змін до закону про запобігання корупції було передбачено створення відділу внутрішнього контролю. Там мають працювати ті, хто володіє, зокрема, інформаційними технологіями, адже йдеться про реєстри й існує можливість втручання в реєстри. Контролер зобов'язаний перевіряти, хто й чому входив до реєстру, на якій підставі, щоб не допускати несанкціонованого втручання в персональні дані декларантів. Так само він контролюватиме, наскільки чесно уповноважені перевірили декларацію, чи не було ознак змови.

НАЗК створювали для боротьби з корупцією Українська правда

– А ви вже стикалися з фактами, що співробітники несанкціоновано втручалися в реєстри?

– Ми говоримо про те, що у нас були випадки можливого несанкціонованого входу до реєстру. Після того, як мене призначили тимчасовою виконувачкою обов'язків, перевірки на деякий час припинилися. Оскільки нових уповноважених з перевірок має призначити новий голова, а не тимчасовий виконувач обов'язків. Але коли ми запросили інформацію, то з'ясували, що багато співробітників входили до реєстрів, з яких причин – невідомо.

Зараз ми з'ясовуємо це. І збираємося звернутися до правоохоронних органів щодо можливого втручання в реєстр з метою отримання доступу до персональних даних осіб, які обіймають посади в державних органах та органах самоврядування. Тому що коли співробітники туди входять, вони можуть отримати закриту інформацію, наприклад, податковий код громадянина, адресу проживання, більш повні дані про його майновий стан.

НАЗК розміщувалося в будівлі на Дружби народів у Києві РИА Новости

Адже це може бути і з метою шантажу. Наприклад, нам надійшов дзвінок від співробітниці одного державного органу про те, що їй зателефонували й повідомили, що її декларацію перевіряють і порадили звернутися за ось таким номером. Наш співробітник написав пояснювальну, що нікому не телефонував. Це свідчить про те, що подібна ситуація може бути. Але ми б хотіли, щоб в НАЗК такого не було. Зараз я видала наказ про обмеження доступу до реєстрів.

Тепер будемо розробляти порядок такого доступу, щоб подібне більше не повторювалося.

– Які зараз зарплати у співробітників НАЗК?

Раніше Наталія Новак була депутаткою Верховної ради Facebook Наталії Новак

– Зарплати різні, від 20 до 70 тисяч гривень. Це з надбавками за вислугу, ранг, інтенсивність, доступ до секретних матеріалів. Раніше співробітники НАЗК виплачували собі дуже високі премії, зараз вони обмежені до 30%. Таких зарплат, як раніше, – до 200 тис. грн – у нас немає.

– А розсекретили зараз декларації військових прокурорів?

– Так, розсекретили. Раніше було чотири постанови, які їх засекречували, три з них вже скасовані, останню теж скоро скасують. Щодо співробітників СБУ, то в законі йдеться, що ті, хто відкрито призначається на посади, зокрема й президентом, зобов'язані подавати декларації.

– А що стосується керівників таких компаній, як "Укрзалізниця", "Укрпошта" і "Нафтогаз", там зарплати визначаються мільйонами.

– Це питання залишається відкритим. У нашому законодавстві воно врегульовано, і вони підпадають під категорію суб'єктів декларування, оскільки є юридичними особами публічного права. Але вони вважають, що це не так – знайшли шпарину в законі про господарські товариства і вважають себе юридичною особою приватного права. Але чомусь НАЗК не захотіли особливо влазити в це питання. Мені навіть траплялися документи, що вони починали перевірку, але чомусь не завершили її.

– Зустрічали повідомлення про те, що суди закривають справи проти декларантів, які щось забули вказати у своїх фінансових звітах, через закінчення терміну давності. Це рідкісні випадки?

– Ні. Зараз безліч декларантів виграють справи через закінчення термінів перевірки. Причому затягнути перевірку міг і уповноважений, і саме НАЗК, яке тягне і не ухвалює рішення після завершення перевірки. Після цього особа йде в суд і скасовує всі рішення агентства.

Тому ми зараз перезапускаємо співпрацю з громадськістю, формуємо нову громадську раду. Вона не працює з НАЗК з 2017 року, коли Соломатіна заявила, що агенство перебуває під зовнішнім впливом. Голосування за раду буде електронним, ми зараз підшукуємо для цього платформу.

Наталія Новак довгий час була депутаткою Київради і боролася з незаконними забудовами

– А що стосується політичних партій. Не секрет, що їх як фінансували олігархи, так і фінансують. Щоправда, тепер через підставних офіціантів або безробітних. Ви їх перевіряєте?

– Так, звісно. Коли створювався закон про фінансування партій, то мета була благородною – зробити їх незалежними від олігархів. Але, щоб отримати ці гроші, партія мусить спершу виграти вибори і пройти в парламент. В результаті, щоб потрапити до парламенту, однаково потрібно отримати фінансування олігархів.

У нас є обмеження суми, яку людина вносить, і її не перевіряють. Виходить, що олігарх заносить мішок грошей, цю суму роздають звичайним людям, ті йдуть в банк і перераховують гроші на рахунок партії.

Ось щодо "Батьківщині": була справа про внесення грошей на рахунок партії від особи, яка не заробила такої суми. За "Слугу народу" з'явилася інформація, що її фінансували юридичні особи, за якими розпочато кримінальні виробництва.

– Вже обрали нового главу НАЗК, який прийде продовжувати зроблене вами. Які підсумки можете підбити?

– Важко бути тимчасовою виконувачкою обов'язків. Тому що ти виконуєш невдячну роботу – навести порядок, розчистити, у тебе з'являється багато недоброзичливців. Люди вважають, що ти однаково тимчасова людина й завтра підеш. Але ми зробили хорошу роботу. Насправді, багато співробітників в НАЗК чекали змін. Їм набридла система залежності, непрозорості. Сподіваюся, що нове керівництво працюватиме по-новому, а НАЗК справка покаже реальні результати в боротьбі з корупцією та не займатиметься "рішаловом". Маю сказати, що на нас не чинили тиску, ніяких замовлень не було і ніхто палиць у колеса не вставляв.

Ми розробили нову структуру, в якій скоротили кількість начальників. Уповноважені, які займуться перевірками, будуть не тільки більш незалежними, але й повністю відповідатимуть за результати перевірок. Їх вже не зможуть заблокувати начальник відділу або один із членів НАЗК. Але вони перебуватимуть під контролем. Запрацює автоматизована система розподілу справ із перевірки декларацій. Тож уже ніхто не зможе доручити перевірку декларації потрібній людині.

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