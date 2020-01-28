Рік без зими: синоптики змінили прогноз на лютий-2020 в Україні

Похолодання в Україні у лютому скасовується, так як, згідно з останніми прогнозами, у країну знову прийде у цей період потепління.

Снігопади очікуються (в основному, у Карпатах), але, швидше за все, сніг не затримається і розтане через плюсову температуру, свідчать дані метеоресурсу Gismeteo.

Тепла зима в Україні Ілюстрація

У зв'язку з цим 2020-й може стати роком без зими. У лютому замість морозів і сніжних буревіїв в Україну прийдуть зливи і відлига.

Наприклад, на початку лютого температура підніметься до +8, до середини місяця похолодає, а в кінці стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.

Нагадаємо, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справа у тому, що раніше глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда прогнозував, що в Україні у другій половині лютого очікується суттєве похолодання і довгоочікувана поява снігу.

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