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Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж

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У середу, 5 червня, в Переяслав-Хмельницькому поховали 5-річного Кирила Тлявова, в убивстві якого підозрюють двох поліцейських.

На церемонію прощання, яка пройшла у дворі будинку, де живе сім'я хлопчика, прийшли понад сто місцевих жителів, а також багато журналістів, повідомляє theБабель. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Далі похоронна процесія попрямувала на кладовище, де священик відслужив панахиду за вбитим хлопчиком. Люди пошепки обговорювали кричущий випадок, який позбавив життя 5-річну дитину. Жителі Переяслав-Хмельницького висловили думку, що підозрюваних хочуть "відмазати".

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Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж

Сергій Моргунов/theБабель

Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж

Сергій Моргунов/theБабель

Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж

Сергій Моргунов/theБабель

Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж

Сергій Моргунов/theБабель

Рідні Кирила важко перенесли траурний захід. Бабусю хлопчика забрала швидка допомога, а батько був на межі втрати свідомості. Стало погано також і одній із жінок, присутніх на похороні.

Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж

Сергій Моргунов/theБабель

"Сім'я його так любила, це золота дитина була. Батьки хороші, а бабуся коло нього упадала всією душею. Це такий довгоочікуваний онук був!" – розповіла родичка Кирила.

"Це не так просто тут стояти, відчуття такі, ніби втратив частину тіла", – сказав на прощанні з дитиною священик.

З'явилася на похоронах на запрошення батьків Кирила і представниця поліції Майя Бреславська, яка виконує обов'язки заступника керівника Головного управління поліції в Київській області. Прийшов також і мер Переяслав-Хмельницького Тарас Костін.

Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж

Сергій Моргунов/theБабель

Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж

bbc.com

Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж

bbc.com

Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж

bbc.com

Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж
Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж
Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж
Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж
Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж
Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж
Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж
Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж
Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж
Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж
Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж
Рідні в істериці: під Києвом поховали вбиту поліцейськими дитину. Фоторепортаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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