Рідкісна комета Neowise: що про неї відомо та як побачити в Україні
У нічному небі над Україною можна спостерігати рідкісну комету – C/2020 F3 Neowise. Її було виявлено відносно нещодавно – 27 березня 2020 року. Найближче до Землі комета Neowise опиниться 22 липня.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися докладніше про космічне тіло, що воно собою являє і як можна побачити видовище в Україні.
Neowise: що це за комета?
Комету C/2020 F3 Neowise було вперше помічено астрономами 27 березня 2020 року за допомогою телескопа NEOWISE, який і дав їй друге ім'я.
Neowise – досить рідкісна комета, з періодом обертання близько 6,8 тисячі років. Особливість комети – два хвости. Нижній складається з пилу, а верхній утворився з потоку газу. Розмір комети становить приблизно 5 кілометрів.
У C/2020 F3 – відносно невелика зоряна величина (вона не дуже яскрава), проте побачити її можна і неозброєним оком. У липні 2020 року в північній півкулі Neowise можна спостерігати після заходу сонця.
Коли краще спостерігати C/2020 F3?
Найближче до Землі комета Neowise опиниться 22 липня – в 103 мільйонах кілометрів від нашої планети. В Україні її буде найкраще видно в небі перед світанком.
З 14-15 липня C/2020 F3 найкраще спостерігати ввечері, після заходу сонця, – в північно-західному напрямку. Як орієнтир можна використовувати Полярну зірку і сузір'я Великої Ведмедиці.
Де можна краще розглянути комету
Найкраще спостерігати Neowise за межами міста, там, де низький рівень світлового забруднення. Добре, якщо у вас є бінокль, підзорна труба або телескоп.
У відео нижче наведено більш докладну інструкцію про те, як знайти в небі C/2020 F3 Neowise.
Як повідомляв OBOZREVATEL, комету C/2020 F3 Neowise встигли сфотографувати над кількома містами України. Фотографи встигли зафіксувати явище над Києвом, Харковом, Запоріжжям та Миколаєвом.