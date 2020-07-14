Рідкісна комета Neowise: що про неї відомо та як побачити в Україні

У нічному небі над Україною можна спостерігати рідкісну комету – C/2020 F3 Neowise. Її було виявлено відносно нещодавно – 27 березня 2020 року. Найближче до Землі комета Neowise опиниться 22 липня.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися докладніше про космічне тіло, що воно собою являє і як можна побачити видовище в Україні.

Neowise: що це за комета?

Комету C/2020 F3 Neowise було вперше помічено астрономами 27 березня 2020 року за допомогою телескопа NEOWISE, який і дав їй друге ім'я.

Neowise – досить рідкісна комета, з періодом обертання близько 6,8 тисячі років. Особливість комети – два хвости. Нижній складається з пилу, а верхній утворився з потоку газу. Розмір комети становить приблизно 5 кілометрів.

У C/2020 F3 – відносно невелика зоряна величина (вона не дуже яскрава), проте побачити її можна і неозброєним оком. У липні 2020 року в північній півкулі Neowise можна спостерігати після заходу сонця.

Комета Neowise в небі над Києвом Valentine Treshchun / Facebook

Коли краще спостерігати C/2020 F3?

Найближче до Землі комета Neowise опиниться 22 липня – в 103 мільйонах кілометрів від нашої планети. В Україні її буде найкраще видно в небі перед світанком.

З 14-15 липня C/2020 F3 найкраще спостерігати ввечері, після заходу сонця, – в північно-західному напрямку. Як орієнтир можна використовувати Полярну зірку і сузір'я Великої Ведмедиці.

Особливість комети Neowise – два хвости lakeconews.com

Де можна краще розглянути комету

Найкраще спостерігати Neowise за межами міста, там, де низький рівень світлового забруднення. Добре, якщо у вас є бінокль, підзорна труба або телескоп.

У відео нижче наведено більш докладну інструкцію про те, як знайти в небі C/2020 F3 Neowise.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комету C/2020 F3 Neowise встигли сфотографувати над кількома містами України. Фотографи встигли зафіксувати явище над Києвом, Харковом, Запоріжжям та Миколаєвом.