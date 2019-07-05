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Річниця визволення Слов'янська: Геращенко закликала звільнити українських моряків і Донбас

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У четвер, 5 липня, в 5 річницю визволення Слов'янська, Дружківки і Краматорська віце-спікер українського парламенту, кандидат у народні депутати від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко закликала Росію звільнити Донбас і українських моряків.

Як повідомляється на офіційному сайті політсили, разом із сотнями українців вона пройшлася вулицями Краматорська.

У відеозверненні, яке опублікувала Геращенко, вона зазначає, що "сьогодні Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ святкують 5 років з дня звільнення. Але всі українці мріють про звільнення Донбасу – Донецька, Луганська" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

"ЄС"

За словами Ірини Геращенко, українці також мріють про звільнення українських моряків.

"Сьогодні наша партія "ЄС" підготувала петицію в Парламентську асамблею РЄ з вимогою тиснути на РФ негайно звільнити українських моряків". Ірина Геращенко закликала підписатися під цією петицією.

"Друзі, ми вимагаємо звільнення українських моряків! Ми звертаємося до всієї ПАРЄ з вимогою переглянути рішення про повернення російської делегації, ми вимагаємо від РФ негайного звільнення всіх українських політв'язнів", – зазначає Геращенко. Підписатися під петицією можна за посиланням.

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5 липня 2014 українські військові звільнили від проросійських бойовиків українських міста – Слов'янськ і Краматорськ. Вони були стратегічно важливими для України, адже розташування міст дозволяє контролювати всі дороги в радіусі декількох кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також партія "ЄС" закликала українців підписати петицію до Парламентської асамблеї РЄ із закликом до європейської інституції скасувати рішення про повернення делегації Росії в ПАРЄ.

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Особи
Ірина ГеращенкоПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКраматорськ
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Украинские моряки попали в эту ситуацию по личному приказу поросенко и просьбе "друзей из-за океана" с целью усиления санкций против России! И теперь он со своей сворой льют слёзы крокодильи, пьёт кофе с какао на диване! А пацаны сидят!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
В Краматорске? это там где нацики из пулеметов расстреливали гражданских?
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Serov Oleg
Serov Oleg
редкостная дура...сродни курице
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