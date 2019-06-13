ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Річниця визволення Маріуполя: в МВС показали потужне відео боїв із окупантами

7.2тЧитати матеріал російською

У четвер, 13 червня, у п'яту річницю визволення Маріуполя від окупантів у Міністерстві внутрішніх справ України показали потужне відео протистоянь українських захисників із терористами "ДНР".

Ролик був опублікований прес-службою відомства. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у МВС згадали знакові події 2014 року – вуличні бої, підпал відділу міліції і штурм міста – і розповіли про втрати, яких зазнали в боях обидві сторони. Показали також кадри щорічного святкування визволеного Маріуполя.

Новини
П'ята річниця АТО: як почалася одна з найкривавіших воєн у Європі

Визволення Маріуполя

Визволення Маріуполя

Скріншот з відео

Визволення Маріуполя

Визволення Маріуполя

Прес-служба МВС України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правозахисник, ветеран АТО Олександр Данилюк розповів, чому провалився російський план у Маріуполі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Обстріл Маріуполя терористами" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Обстріл Маріуполя терористамиВійна на ДонбасіАТО на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуМіністерство внутрішніх справ Українитерористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
21
Коментарі
6
10
Смішно
30
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кацыпчеги, Укрина всё равно победит и зло будет наказано
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Шось на видео не видно розгрому росийских танковых дивизий...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Алексей Смирнов, Бы.дло, а ти не турбуйся. Все буде для вас
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Слава Богу , Мариуполь не в Недороссии .
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки

ads pixel