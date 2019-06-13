Річниця визволення Маріуполя: в МВС показали потужне відео боїв із окупантами

У четвер, 13 червня, у п'яту річницю визволення Маріуполя від окупантів у Міністерстві внутрішніх справ України показали потужне відео протистоянь українських захисників із терористами "ДНР".

Ролик був опублікований прес-службою відомства. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у МВС згадали знакові події 2014 року – вуличні бої, підпал відділу міліції і штурм міста – і розповіли про втрати, яких зазнали в боях обидві сторони. Показали також кадри щорічного святкування визволеного Маріуполя.

Визволення Маріуполя Скріншот з відео

Визволення Маріуполя Прес-служба МВС України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правозахисник, ветеран АТО Олександр Данилюк розповів, чому провалився російський план у Маріуполі.

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