Річниця визволення Маріуполя: в МВС показали потужне відео боїв із окупантами

У четвер, 13 червня, у п'яту річницю визволення Маріуполя від окупантів у Міністерстві внутрішніх справ України показали потужне відео протистоянь українських захисників із терористами "ДНР".
Ролик був опублікований прес-службою відомства. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, у МВС згадали знакові події 2014 року – вуличні бої, підпал відділу міліції і штурм міста – і розповіли про втрати, яких зазнали в боях обидві сторони. Показали також кадри щорічного святкування визволеного Маріуполя.
Визволення Маріуполя
Скріншот з відео
Визволення Маріуполя
Прес-служба МВС України
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правозахисник, ветеран АТО Олександр Данилюк розповів, чому провалився російський план у Маріуполі.
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