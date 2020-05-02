Роковини трагедії 2 травня в Одесі: як це було. Всі подробиці

В Одесі 2 травня люди в умовах карантину через коронавірус вшанували пам'ять загиблих у 2014 році в Будинку профспілок, поклавши до будівлі квіти. Протягом дня було зафіксовано кілька сутичок.

Порядок у місті в суботу забезпечують понад півтори тисячі правоохоронців. До охорони порядку крім поліції залучені працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Шості роковини трагедії в Одесі

Куликове поле, на якому розташований Будинок профспілок, із самого ранку оточене поліцією. Всередину пускають по двоє людей.

Перед входом утворилася велика черга людей, які хочуть вшанувати пам'ять загиблих. При цьому багато хто з них без масок, дистанція не дотримується.

Покласти квіти до Будинку профспілок прийшли народні депутати від ОПЗЖ Юрій Бойко і Микола Скорик, від "Слуги народу" Артем Дмитрук та Олексій Леонов та інші політики.

Також на Куликовому полі помічені представники організацій "Правий сектор" і "Сокіл". Вони розосередилися невеликими групами і спостерігають за тим, що відбувається.

Як повідомляє "УСИ Одесса", вже відбулося кілька сутичок. Так, учасник покладання квітів зірвав шеврон з одного з активістів. Правоохоронці затримали того, хто зірвав, і його супутника. У поліції повідомили, що ці двоє п'яні і з ними проведуть виховну бесіду.

Також на Куликовому полі поліція затримала чоловіка похилого віку, який поводився агресивно і відмовлявся вдягати маску.

Ще одна суперечка трапилася між активістом націоналістичного руху і групою людей з іншими поглядами.

"Я почув гучні матюки на одного з хлопців, який знімав людей, що покладали квіти. Він розмовляв українською і за це одна група почала на нього нападати", – розповів чоловік.

Учасниця конфлікту з іншого боку пояснила його простим непорозумінням.

usionline.com

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Нардепи Артем Дмитрук та Олексій Леонов usionline.com

Нардепи Юрій Бойко і Микола Скорик usionline.com

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dumskaya.net

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dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

Водночас представники патріотичних організацій приносять квіти до місця загибелі Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, які були вбиті 2 травня 2014 року в ході зіткнень у центрі Одеси. Люди приходять по одному або невеликими групами.

dumskaya.net

Близько 15:00 Куликове поле закрили для відвідувачів. Традиційний запуск голубів і чорних куль відбувся вже за його межами, з боку вокзалу.

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

Пізніше територію біля Будинку профспілок продезінфікували люди в захисних костюмах. Люди обурюються тим, що закрито доступ на Куликове поле, і кладуть квіти на клумбу біля входу.

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Як це було

Трагічні події, які відбулися у 2014 році журналісти ВВС розділили на два епізоди: зіткнення між прихильниками "Антимайдану" і проукраїнськими активістами на Грецькій площі і зіткнення на Куликовому полі з подальшою пожежею в Будинку профспілок.

За версією проросійськи налаштованих антимайданівців, які стояли табором на Куликовому полі, саме 2 травня вони очікували нападу від проукраїнської "Самооборони" і футбольних фанатів, а тому вирішили діяти на випередження.

Близько 15-ї години почалися перші зіткнення з використанням каменів, коктейлів Молотова і травматичної зброї. А за годину з'явився перший загиблий – активіст Євромайдану, який помер від кульового поранення.

Саме ця подія стала каталізатором подальших зіткнень на Грецькій площі, в яких загинули ще п'ятеро людей з обох боків (всі – від кульових поранень).

О 18-й годині епіцентр зіткнень переміщається на Куликове поле, де був табір різних груп "Антимайдану". На той час частина антимайданівців залишила площу, а інші вирішили забарикадуватися в Будинку профспілок. Цей хід виявився фатальним.

Через пів години загорілися залишені намети антимайданівців і барикада перед входом до Будинку профспілок. Ще через 15 хвилин почалася пожежа в самій будівлі. Люди, заблоковані в Будинку профспілок, намагалися врятуватися і вистрибували з вікон із різних поверхів.

За даними ГПУ, в результаті подій в Одесі 2 травня 2014 року загинули 48 і поранено понад 250 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році в Одесі спалахнув новий скандал навколо Будинку профспілок.