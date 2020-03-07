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7 березня • оновлено в 14:07
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Річки в Україні опинилися під загрозою зникнення: екологи забили на сполох

2.3т
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Стан прісноводних ресурсів в Україні переступив позначку "високого ризику".

Про це свідчить "Огляд стану навколишнього середовища і ризиків для людей і бізнесу 2020" від Всесвітнього фонду природи WWF.

У природоохоронній організації відзначили, що країна втрачає доступ до якісної прісної води через зменшення площі природних територій – лугів, лісів, боліт, степів, а також втручання у вільний потік річок і зміну клімату.

Річки в Україні опинилися під загрозою зникнення

Річки в Україні опинилися під загрозою зникнення

ukraine-is.com

Експерти запропонували негайно ввести заборону на осушення будь-яких природних територій в Україні, зупинити проекти, які порушують водно-болотні угіддя і передбачають втручання у вільний потік річок. Вони також наголосили на необхідності скорочення площі сільськогосподарських територій.

"Довгостроковий прогноз щодо зменшення обсягів прісної води в Україні є настільки загрозливим, що треба швидше задуматися над тим, як скоротити площі орних земель з 50% до 30% території країни", – йдеться в огляді.

Як писав OBOZREVATEL раніше, тонни пластикового сміття з України припливли по річці Тиса в Угорщину через сезонні паводки.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
екологічна катастрофа Екологія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Изобретатель малороссийского наречия Иван Петрович Котляревский (29 августа (9 сентября) 1769, Полтава — 29 октября (10 ноября) 1838, Полтава). Украинский язык был создан в 1794 году на основе некоторых особенностей южнорусских диалектов, бытующего и поныне в Ростовской и Воронежской областях и при этом абсолютно взаимопонимаемых с русским языком, бытующим в Центральной России. Создан он был путём нарочитого искажения общеславянской фонетики, при которой вместо общеславянских «о» и «ѣ» стали для комического эффекта применять звук «и», «хв» вместо «ф» а также путём засорения языка инославными заимствованиями и нарочно выдуманными неологизмами. В первом случае это выразилось в том, что, например, конь, который звучит как конь и по-сербски, и по-болгарски, и даже по-лужицки, по-украински стал называться кiнь. Кот же стал называться кіт, а чтобы кота не путали с китом, кит стал произноситься как кыт. По второму же принципу табуретка стала пiдсральником, насморк нежитью, а зонт – розчипіркой. Потом уже советские украинские филологи заменили розчипірку на парасольку (от французского parasol), табуретке вернули русское название, поскольку пiдсральник звучал не совсем прилично, а насморк так и остался нежитью. Но в годы незалэжности общеславянские и международные слова стали заменять на искусственно созданные, стилизованные под простанародные лексемы. В результате акушерка стала пупорезкой, лiфт – підйомником, зеркало – люстром, процент – відсотком, а коробка передач – скринькой перепихунців... ... а мене ещё нравятся конфетки "ведмедик клешаногий". Му-ха-ха... ____.---
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сибирский ватник
сибирский ватник
Продам снег,дорого.самовывоз
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Осталось только определить кто виноват, кровавые коммунисты, кляты москали или рука Путина.
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