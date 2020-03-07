Річки в Україні опинилися під загрозою зникнення: екологи забили на сполох

Стан прісноводних ресурсів в Україні переступив позначку "високого ризику".

Про це свідчить "Огляд стану навколишнього середовища і ризиків для людей і бізнесу 2020" від Всесвітнього фонду природи WWF.

У природоохоронній організації відзначили, що країна втрачає доступ до якісної прісної води через зменшення площі природних територій – лугів, лісів, боліт, степів, а також втручання у вільний потік річок і зміну клімату.

Річки в Україні опинилися під загрозою зникнення ukraine-is.com

Експерти запропонували негайно ввести заборону на осушення будь-яких природних територій в Україні, зупинити проекти, які порушують водно-болотні угіддя і передбачають втручання у вільний потік річок. Вони також наголосили на необхідності скорочення площі сільськогосподарських територій.

"Довгостроковий прогноз щодо зменшення обсягів прісної води в Україні є настільки загрозливим, що треба швидше задуматися над тим, як скоротити площі орних земель з 50% до 30% території країни", – йдеться в огляді.

Як писав OBOZREVATEL раніше, тонни пластикового сміття з України припливли по річці Тиса в Угорщину через сезонні паводки.

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