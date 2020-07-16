Риба з людськими губами і ротом потрапила на фото

Фотографія риби зі схожими на людину рисами, знайдена в малазійських водах, стала вірусною в мережі.

Публікація з нею в Twitter зібрала тисячі лайків, ретвітів і коментарів. На кадрах зображена риба з губами і зубами, які нагадують людські, пише NDTV (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як з'ясувалося, вона відноситься до сімейства спинорогові. Ці риби водяться у тропічних і субтропічних морях Атлантичного, Індійського і Тихого океанів. Вони відомі агресивною поведінкою, нерідко нападають на аквалангістів і можуть прокусити водолазний костюм.

Риба з людськими губами і зубами. RaffNasir в Twitter

Фото риби стало вірусним в мережі. RaffNasir в Twitter

Публікація в соцмережі. RaffNasir в Twitter

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