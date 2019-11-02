"РФ вдарить по півдню України": як Путін реанімує проект "Новоросія"

Колишній міністр закордонних справи України Павло Клімкін озвучив страхітливий прогноз щодо планів Росії захопити нові українські території. Під загрозою схід і південь України.

Яка ймовірність Кремля здійснити задумане – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

Клімкін переконаний, що РФ завдасть військового удару по півдню України.

Крім того, буде розширена російська окупація на Донбасі.

Путін не залишив планів по захопленню українських територій.

У Росії вистачить сил почати широкомасштабне наступ на Україну.

Заява Клімкіна

В інтерв'ю "Радіо НВ" ексглава українського МЗС висловив побоювання про те, що Кремль зробить спробу розширити зону російської окупації Донбасу до всієї території Донецької та Луганської областей, а також спробують пробити сухопутний коридор до анексуваного Криму та Придністров'я.

"Якщо вони будуть потім розкручувати ситуацію, щоб "об'єднати" Донбас - а вони будуть, вони ж паспорта видають на всьому Донбасі, і на нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по Півдню", - заявив Клімкін.

Павло Клімкін Zik

За словами дипломата, завдяки потенційній збройної агресії на півдні країни президент РФ Володимир Путін може спробувати вирішити проблеми свого рейтингу, контролю над Чорним морем, створення "квазі-Новоросії" та сухопутних коридорів до Придністров'я та анексованого Криму. Таким чином це відсіче України від морського простору.

Путін не відмовився від проекту "Новоросія"

Військові експерти, опитані OBOZREVATEL, стверджують, що плани Кремля по захопленню південно-східних областей України нікуди не поділися. Вони переглядаються, оновлюються і підбиваються під сьогоднішні реалії.

"РФ не відмовлялася від цих планів, незважаючи на те, що це не вдалося зробити у 2014 році завдяки тому, що не було достатньо масової підтримки планів Кремля на півдні України. Зараз я не думаю, що змінилася внутрішня ситуація в Україні, але РФ готує для реалізації цього плану всі умови, тому що зосередження сил і той характер навчання, який проводиться в Криму і поблизу українських кордонів на сході, вони як раз свідчать про те, що війська тренуються не для оборони, а для наступальної десантної операції", – сказав директор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

І це тільки військовий аспект, є ще політичний, і він полягає в тому, що в разі нападу на Україну можуть включитися зовсім іншого роду міжнародні санкції, незалежно від того, як буде йти сам хід військової кампанії. Очевидно, що поки Путін не зважується на цей ризик, так як це буде серйозним ударом.

Але через непередбачуваність лідера Кремля розслаблятися Україні не варто, вважає військовий експерт.

"У наших прогнозах існує небезпека в тому плані, що при тих всіх геополітичних успіхах, яких домагається РФ, Путін робить багато нелогічних і помилкових рішень. Ось починаючи з рішення анексії Криму. І той факт, що до цього він робив нелогічні рішення, які йшли на шкоду національним інтересам, і залишається небезпека того, що він і буде продовжувати їх робити", – заявив експерт Центру Разумкова.

На думку військового експерта Святослава Стеценко, Кремль робить колосальну підготовку своїх Збройних сил, посилюючи наступальнн сухопутнн угруповання військ поблизу території України.

"Чи будуть вони поширювати агресію, залежить від того, чи погодиться Україна на ті умови, які висуває РФ, тобто на повну залежність від Кремля. У такому випадку Росії не буде сенсу продовжувати війну, тому що вона отримає наші території мирним шляхом", – говорить він.

Але якщо Україна на це не піде, і більш того, буде демонструвати зміни всередині країни, посилить свій економічний і оборонний сектори, в такому випадку дуже ймовірно, що РФ збільшить свою збройну агресію і на півдні України.

"РФ має досить потужне угрупування в Криму для здійснення удару по суші та по морю. Вона має війська на півдні своєї країни, і створити наступальне угруповання для РФ справа двох тижнів. Вони можуть кинути війська за допомогою поїздів, літаків, а потім вже поставляти техніку", – сказав Стеценко.

Армія РФ

Армія РФ

Для широкомасштабного наступу РФ на Україну буде досить сил в розмірі 240 тис. військових, каже колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко. І ці люди у них є, а ось потенціал українських військ, в порівнянні з російським, явно не на нашу користь.

"У Росії були і є можливості розпочати широкомасштабну війну. Для цього вони періодично проводять широкомасштабні навчання, в тому числі такі, як "Грім" ву2019 році. Для настання РФ потрібно сформувати угруповання кількістю 240 тис. військових, а на позаминулих навчаннях вони сформували 250 тис.", – пояснив генерал-лейтенант.

За його словами, Україні потрібно не тільки нарощувати живу силу, а й оновлювати нашу техніку, так як РФ працює над цим більш якісно.

Армія РФ

Навіть той факт, що зараз робляться певні кроки по розведенню військ на Донбасі, здійснюються обміни полоненими та йде підготовка до можливої зустрічі в "нормандському форматі", не говорить про те, що Путін хоче миру.

"Це зовсім не означає, що це робиться заради миру і РФ відмовилася від своїх стратегічних планів. Але у той же час Україна має зробити кроки для деескалації, для зменшення людських втрат, для повернення наших людей з полону. Але при цьому не втрачати пильність, і розуміти, що агресор не змінив своїх намірів", – пояснив Мельник.

До того ж, як пояснює Романенко, зустріч нормандської четвірки необхідна перш за все для того, щоб сторони змогли зрозуміти поточний стан справ і дізнатися погляди супротивника. Після цього вже стане зрозуміло, за яким планом йти Україні. Але спочатку потрібно виконати ті умови, під якими раніше підписалася влада України.

Російські паспорти на Донбасі

Як відомо, президент Росії Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями окремих районів Луганської та Донецької областей України. Згідно з документом, тепер громадянство РФ можна буде отримати без обов'язкових іспитів і дотримання вимоги про проживання в Росії більше п'яти років.

Володимир Путін "Московський комсомолець"

Центри для оформлення російського паспорта відкрилися у Ростові, тому жителям невизнаних республік доведеться ще помучитися з переїздом. Сама процедура отримання російських паспортів громадянами "Л/ДНР" почалася 14 червня.

Кількома місяцями пізніше Путін підписав черговий указ, згідно з яким отримати паспорт РФ за спрощеною процедурою зможуть всі жителі Донецької та Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР".

Відповідний документ був опублікований 17 липня на державному порталі правової інформації РФ і вже вступив в силу. Тепер отримати російський паспорт в спрощеному порядку зможуть всі, хто був зареєстрований на території Донбасу станом на квітень 2014 року.

Паспорти "ДНР" і РФ РІА Крим

Відведення військ

Після успішного відведення військ в Станиці Луганській наприкінці червня поточного року, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську дійшли згоди розвести сили на ще двох ділянках – в Золотому Луганської області та Петровському Донецької області.

Відведення в Золотому повинно було стартувати ще 7 жовтня, але через постійне порушення режиму тиші з боку російських терористів був відкладений. Почати процедуру сторонам вдалося лише 29 жовтня, і хоча українці вказували на той факт, що окупанти не дотрималися необхідних 7 днів тиші, що підтверджувалося зведеннями ООС, процес триває. 1 листопада у так званій "ЛНР" заявили, що зі свого боку відведення військ завершено.

Цей факт ще повинна підтвердити місія ОБСЄ.

Крім того, на засіданні ТКГ в Мінську була узгоджена дата початку розведення військ у Петровському, яка призначена на 4 листопада. Але через обстріли даного населеного пункту 30 жовтня, дату можуть переглянути.

Саме розведення військ і узгодження так званої формули Штайнмаєра є головною умовою для зустрічі лідерів країн-учасників "нормандського формату".

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