РФ пішла в наступ на Донбасі: як Путін відправив "привіт" Зеленському

На Донбасі ранок вівторка, 18 лютого, почався з масштабних боїв і спроби прориву російськими найманцями через лінію розмежування. Бойовики 5 годин поспіль били по позиціях українських військових з важкого озброєння, після чого самі запросили "режим тиші".

У Генштабі України вважають, що атака російський військових була показовою до річниці боїв за Дебальцеве, а президент України Володимир Зеленський знову каже про спробу зірвати мирний план на Донбасі.

Що ж означає раптова активізація окупантів на лінії фронту – читайте в OBOZREVATEL.

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Російські війська здійснили спробу прориву позицій сил ЗСУ. Стрілянина велася зі 120 і 152-мм озброєння.

У результаті наступу один український військовий загинув, іще троє поранених і двоє контужених. Противник втратив чотирьох бойовиків, ще шестеро поранені.

Причини раптової ескалації невідомі, лідери невизнаних республік, як зазвичай, звинувачують в атаці українську сторону.

При цьому військові, волонтери, українські та російські опозиційні політологи й аналітики вважають, що це метод тиску Путіна на Зеленського.

Йшли на прорив

У вівторок, 18 лютого, озброєні формування Російської Федерації жорстко атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Орехово, Хутір Вольний (Золоте).

Бойовики намагалися прорватися на трьох напрямках Карта

"Окупанти ведуть обстріли по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120-мм. Також противник веде вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", – повідомив пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Бої тривали протягом 5 годин, і, за повідомленням ООС, о 10:00 ранку бойовики запросили "режим тиші", щоб можна було забрати своїх загиблих і поранених. За даними Генштабу України, втрати терористів склали 4 вбитих і 6 поранених.

На жаль, із боку українських військових теж не обійшлося без втрат. У коментарі OBOZREVATEL спікер пресцентру ОТУ "Північ" Віталій Кирилов повідомив про одного загиблого військового і 4 поранених. Пізніше начальник Генштабу Руслан Хомчак на брифінгу уточнив, що поранених із боку ЗСУ троє, ще двоє отримали контузію.

Руслан Хомчак УНІАН

Під час боїв повідомлялося про втрати позицій українськими військовими. Так у пресцентрі ОТГ "Північ" нам повідомили про прорив бойовиків через лінію розмежування у районі н.п. Орехове. А ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай повідомив про втрату позиції в районі н.п. Хутір Вільне.

Хомчак підтвердив, що військовим 72-бригади дійсно довелося покинути спостережний пункт, щоб була можливість відпрацювати артилерії. Однак, за його словами, позиції ніхто з військових не залишав: "Це не позиція, це спостережний пункт. Зараз там перебувають тіла убитих із нашої і тієї сторони, СЦКК проводить усі необхідні дії, щоб забрати нашого загиблого".

Журналісти, військові та волонтери вже відзначили, що таких жорстких боїв на Донбасі не було вже кілька років.

Реакція України і Росії

Як тільки бої закінчилися український президент Володимир Зеленський заявив, що атака бойовиків була не просто цинічною провокацією, метою якої є натиснути на Дебальцевську рану, яка ніколи не заживе повністю, це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі.

"Наш курс на завершення війни і відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", – сказав він, заявивши про терміновий збір засідання РНБОУ.

За підсумками Зеленський перед пресою заявив, що провокація російський військових не змінить його обраного курсу: "Ми йдемо впевнено, наближаємося до припинення війни і до миру", – повідомив він.

Володимир Зеленський "РБК"

У Кремлі ж вибрали улюблену тактику поведінки "нас там немає" і заявили, що не знайомі з деталями атаки терористів на позиції ЗСУ поблизу Золотого на Донбасі. Тому покладати відповідальність за це зіткнення на Москву не можна, сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Ми не маємо в своєму розпорядженні деталей цього зіткнення. Ми не знаємо, що спровокувало його. Ми читали повідомлення про те, що наявні жертви з обох сторін, у зв'язку з чим ми висловлюємо співчуття", – сказав він.

Дмитро Пєсков ТАСС

Це лише початок

Війна на Донбасі йде вже 6 рік. Щодня в зведеннях ООС з'являються повідомлення про кількість обстрілів із боку терористів, і практично ніколи, за виключенням поодиноких випадків, їх не буває рівно нулю.

Але останнім часом усе частіше з'являються повідомлення про те, що в Кремлі нарешті хочуть розв'язати багаторічний конфлікт, який сильно б'є по міжнародній репутації РФ і економіці країни, завдяки запровадженим санкціям. Але Володимир Путін просто так Донбас віддавати не збирається, а тільки на своїх умовах, по суті, залишаючи контроль над окупованими територіями за собою, але залишаючи регіон у складі України.

На початку лютого російський політолог Валерій Соловей в інтерв'ю OBOZREVATEL уже заявляв, що Росія піде на ескалацію конфлікту на Донбасі, якщо Зеленський не погодиться на умови Кремля щодо повернення окупованого регіону в Україну та частини виконання Мінських угод. Це проведення місцевих виборів і надання Донбасу особливого статусу.

Коментуючи сьогоднішній обстріл росіянин сказав, що це лише слабке попередження Кремля, адресоване президенту України.

"Ці бої – дуже слабке застереження про те, що може статися (і не тільки на Донбасі, а й за його межами), якщо Зеленський не погодиться на умови Путіна. Поки ж і немає жодного наступу, тільки потужний артилерійський обстріл", – наголосив політолог.

Майже рік тому Володимир Зеленський прийшов до влади не без допомоги однієї з головних передвиборних обіцянок – закінчити війну на Донбасі. Його горезвісну фразу "потрібно просто припинити стріляти" пригадують шостому президенту досі, особливо в моменти загострення на сході України.

Війна на Донбасі "Повернись живим"

Навіть сьогодні в своїй заяві щодо ситуації в зоні проведення ООС Зеленський заявив, що "ми наближаємося до припинення війни і до миру". Але Росія вчергове показала, що президент не контролює ситуацію, й абсолютно не в його силах закінчити цю війну.

"Нинішня сутичка в районі Золотого – досить серйозна, але вона локальна. Це точно не прорив до Кривого Рогу або до Запоріжжя. Це політичний тиск на Київ і на світ у цілому. Їм показали, хто насправді контролює ситуацію. Заява Зеленського про те, що війна закінчена не варта ламаного гроша. Не він це вирішує й об'єктивно це правильно: не можна закінчити війну в такому порядку, якщо не ти сильна сторона", – сказав у коментарі OBOZREVATEL російський військовий оглядач і аналітик Павло Фельгенгауер.

"Так що цей бій на Донбасі підірвав усі демагогії Зеленського, що війна закінчується або війна закінчена. Хр*н тобі – закінчена, сказав Кремль", – додав росіянин.

На жаль, настільки зухвалі виступи окупантів на Донбасі стали можливі і через ослаблення міжнародної підтримки України. Поки українська дипломатія кульгає, росіяни з успіхом доносять свій порядок на міжнародній арені, що добре доводить скандал на мюнхенській конференції та заяви французького президента Еманнуеля Макрона.

Вже неодноразово йшлося про те, що західні партнери втомилися від українських проблем, а санкції дошкуляють європейському бізнесу. Тому учасники "нормандської четвірки" будуть давити на Зеленського в контексті виконання Мінських угод на вигідних РФ умовах, при цьому закриваючи очі на те, що відбувається на Донбасі.

"Були відведені війська, відведена наша важка артилерія, тому у противника є можливості. Потім, ми бачимо, що загальна міжнародна риторика щодо української війни стає все більше миротворчою завдяки політиці нашого керівництва. Фактично, зараз мирні плани щодо Донбасу складають з МЗС РФ, як ми бачили на Мюнхенській конференції", – сказав у коментарі OBOZREVATEL Мирослав Гай.

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За його словами, Росія розуміє, що в зв'язку зі слабшанням позиції Заходу, їй за такі дії нічого не буде. А тиск на українську владу, особливо напередодні річниці Майдану, вийшов потужним.

"І я думаю, що в майбутньому нас чекають ще більші бої, це тільки початок. Таких боїв не було з 2018 року, і боюся, що нам потрібно готуватися до найгіршого", – заявив волонтер.

До речі, ще невідомо, як сьогоднішній наступ іще відіб'ється на узгодженні нових ділянок розведення сил і засобів, якщо в таких умовах це взагалі можливо. І, звичайно, на підготовку до чергового саміту в "нормандському форматі", який запланований на березень-квітень 2020 року.

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