Результат за 2 години: в Україні випустили перші тести на COVID-19. Фото

У п'ятницю, 24 квітня, в Україні вийшла перша партія українського виробництва імуноферментних (ІФА) тест-систем на визначення коронавірусу.

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Україна стала п'ятою країною в світі, якій це вдалося, повідомила в Facebook народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко

"ІФА-тестування на коронавірус швидше та дешевше й здатне забезпечити масовий скринінг. Такі тест-системи дають результат протягом двох годин (ПЛР – кілька днів), використовують у роботі реагенти українського виробництва та будуть у десятки разів дешевші за китайські та європейські аналоги. Тестування зможе виявляти не лише факт зараження коронавірусом, а тих, хто вже на нього перехворів. Це дасть можливість формувати більш точну статистику", – пояснила вона.

ІФА-тестування на COVID-19 Facebook Галини Янченко

Також секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що в регіони вже надіслали партії засобів індивідуального захисту, а сьогодні відправлять вітчизняні ПЛР-тести.

"Ми отримали 2 тисячі наборів для проведення 200 тисяч ПЛР-тестувань. Все це українського виробництва та вже скоро вирушить у регіони", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почалися випробування вітчизняних ліків проти коронавірусу.