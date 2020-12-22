Резніков: Україна направить цистерни з водою у Крим в разі катастрофи

Україна направить цистерни з водою в окупований Крим у разі визнання міжнародними організаціями гуманітарної катастрофи.

Про це заявив віцепрем’єр–міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у інтерв’ю "Суспільне Новини". На півострові вже тривалий час є проблеми з водою, цивільне населення отримує її від окупантів погодинно.

Урядовець заявив, що у сенсі відновлення водопостачання з України в Крим "навіть немає що обговорювати".

"Буде деокупація Криму – буде вода. Коли гуманітарна місія ООН, МКЧХ вийде і скаже, що є гуманітарна катастрофа і цивільне населення потерпає, тоді буде направлено гуманітарні конвої, вода в цистернах, під контролем гуманітарних місій. Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму. В Криму запасів питної води для мирного населення достатньо", – наголосив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку журналіста Андрія Клименка, дефіцит води на півострові напряму пов’язаний з переселенням окупантів.

За його підрахунками, за час окупації на український півострів переселили не менше 1 млн людей з території РФ. Загалом кількість населення тут тепер складає близько 3 млн осіб.