Резніков назвав спосіб припинити війну на Донбасі за допомогою іноземців

Росіяни навряд чи хочуть стріляти в профінансовані іноземцями підприємства на Донбасі, й це допоможе припинити війну на Донбасі.

Таку думку в інтерв’ю "Суспільне Новини" висловив віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник глави ТКГ Олексій Резніков. Для залучення зарубіжних інвестицій Україна має виконати кілька умов, наголосив він.

Урядовець уточнив, що, за різними оцінками, українська економіка втратила більше ніж $100 млрд через війну на сході. Згідно з дослідженням Віденського економічного інституту, на її відновлення необхідно щонайменше $27 млрд. Їхнім джерелом можуть стати інвестиції, вважає Резніков.

"Потрібно створити такий економічно-правовий ландшафт, щоб інвестор захотів прийти та вкласти в ризиковану територію. Ми маємо створити цікаві умови... Пандемія показала, що розміщення виробництва в Китаї дає великі ризики. Ми кажемо: будуйте виробництво в нас. Робоча і кваліфікована сила є, багато людей звільняється з шахт, які закриваються", – уточнив він.

За словами віцепрем’єра, бізнес цікавлять спрощені процедури реєстрації, справедлива судова система, страхування ризиків.

"Щоб покривати ризики, треба створити страховий фонд, в який уряд має щось покласти з бюджету, а страхові міжнародні компанії з радістю підуть у цей бізнес", – вважає Резніков.

Потенційних інвесторів цікавлять питання інфраструктури, робочої сили та ринку збиту, сказав урядовець.

"Що це означає для нас? Маємо побудувати дороги. Це і програма "Велике будівництво" – на Луганщині та Донеччині вже будуються. Це й проєкт будівництва залізничної колії в 60 км на Луганщині, де є глухий кут, яким відрізано агробізнес від основної залізничної магістралі. Ми займаємося цим із Європейським інвестиційним банком і "Укрзалізницею", – заявив він.

Відомо, що попередня вартість вказаного проєкту – €70-80 млн євро, Європейський інвестбанк готовий підтримати України.

"Ну а ринок збуту – це ЄС. У нас діє Угода про Асоціацію з ЄС: виготовляй і продавай. Тут можна будувати виробництво з нуля. Все це входить у концепцію майбутньої Стратегії економічного розвитку Донеччини та Луганщини, яку ми закінчили писати", – розповів Резніков.

За його словами, урядовий комітет вже рекомендував уряду затвердити цей документ – після цього Україна стане суб'єктом для розмов із послами, які готові говорити з представниками бізнесу своїх країн.

Щодо того, чи захочуть інвестори вкладатися у територію, наближену до фронту, віцепрем’єр відповів так:

"А якщо там буде стояти завод, профінансований, наприклад, США, ізраїльськими бізнесменами, французами, німцями, голландцями? Ви впевнені, що росіяни захочуть туди стріляти? У мене є сумніви".

Він укотре нагадав, що питання дотримання Будапештського меморандуму з порядку денного Україна також не знімає.

Щодо підтримки Заходу, треба "збільшити санкційний тиск (на Росію, – ред.), дати бізнесу мотивацію, щоб вони прийшли в Україну", вважає Резніков.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами Резнікова, Україна направить до окупованого Криму цистерни із водою, коли міжнародні організації визнають там гуманітарну катастрофу.

Зараз же в російських окупантів вистачає запасів води для цивільного населення.