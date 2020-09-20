Україні потрібна буде допомога миротворців ООН у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Це питання поки відкладене, але не зняте з порядку денного.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков у ефірі телеканалу "Прямий". Він зазначив, що питання миротворців обговорювали свого часу наші дипломати на рівні Радбезу ООН

"Була присутня дискусія, якого характеру буде ця місія (встановлення миру чи підтримка миру), де саме будуть присутні миротворці: по всій території Донбасу, на лінії розмежування, на кордоні з Росією. Тут була суперечка двох позицій і десь посередині, теоретично, могли зійтися, але вони це відклали", – пояснив він.

За словами Резнікова, миротворча місія на Донбасі могла б стати одним з питань переговорів на рівні лідерів країн "нормандської четвірки".

"Але тоді генеральний секретар ООН повинен буде відправити оціночну місію, тоді він робить запит на бюджетне фінансування, а тоді вже Радбез ООН має підтримати це фінансування", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що у разі неуспішності реалізації Мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі Україна може повернутися до так званого Плану Б. Він серед іншого передбачає введення миротворчої місії.