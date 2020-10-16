Резніков озвучив долю жителів Донбасу з паспортами Росії після деокупації

Жителі Донбасу з російськими паспортами після деокупації зможуть залишитися на цих територіях, але будуть вважатися іноземцями.

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю хорватському виданню N1, яке було опубліковано в п'ятницю, 16 жовтня.

Він зазначив, що Україна візьме приклад з Хорватії: дасть людям вільний вибір і буде захищати національні меншини.

Резніков підкреслив, окуповані території покинули близько 1,5 мільйона осіб. За його словами, після звільнення Донбасу переселенці зможуть повернутися і "почати життя з нуля".

Віцепрем'єр додав, що в Донецькій і Луганській областях крім російської діаспори проживає багато інших національностей, в тому числі греків і вірмен, яким також довелося виїхати.

"Кожна людина і національна меншина мають право на реалізацію своїх прав", – сказав Рєзніков.

Як писав OBOZREVATEL, віцепрем'єр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що влада хоче створити "економічне диво" на підконтрольних територіях Донбасу.

Резніков також відзначив, що питання включення особливого статусу Донбасу до Конституції України розглядатися не буде.