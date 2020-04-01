Режим "усі в масках" і обмеження на пересування: в Україні посилюють карантин

В Україні не лише запровадять режим щодо обов’язкового носіння захисних масок із 6 по 24 квітня, а й обмежать перебування людей на вулиці в рамках посилення карантину через коронавірус.

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Такі заходи обговорювали 1 квітня на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського. Відповідне рішення також було ухвалене з ініціативи міністра охорони здоров’я Максима Степанова на засіданні Кабміну 1 квітня з доопрацюванням до 2 квітня, інформує МОЗ у Telegram.

"На нараді було розглянуто можливість упровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус. Для запобігання цьому влада провела переговори з усіма телевізійними групами щодо трансляції великодніх богослужінь", – наголошують в ОП.

В Україні посилюють карантині обмеження через коронавірус

"Уряд посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19. Нові обмеження будуть застосовуватися щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації. Наші дії спрямовані на те, щоб максимально захистити українців від коронавірусу", – цитує міністра пресслужба відомства.

За словами глави МОЗ, в Україні планують запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів: домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком від 60 років.

Також пропонується обмежити відвідування парків і зон відпочинку, забезпечити зупинку громадського транспорту.

Нарада із Зеленським щодо ситуації з коронавірусом в Україні president.gov.ua

"Ми уточнюємо перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені карантинними заходами”, – заявив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що нова команда міністерства тісно співпрацює з усіма відомствами та органами влади, щоб протягом дня доопрацювати постанову і врахувати позиції всіх сторін.

"Ми працюємо фактично у цілодобовому режимі, щоб у результаті вийти на якісний документ, який справді допоможе боротися з коронавірусом в Україні”, – підсумував міністр охорони здоров’я України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів України ввести ще жорсткіші обмеження на пересування громадян вулицями міста на час пандемії коронавірусу.

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